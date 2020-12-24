الصحة: الإفراج الجمركي عن أولى شحنات اللقاح الصيني الأحد

أعلن الدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة لشؤون مبادرات الصحة العامة، الانتهاء غدا من اختيار مقار حقن المواطنين بلقاحات فيروس كورونا في جميع محافظات الجمهورية.

وتابع حساني، في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمشاركة اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أنّه فور صدور الإفراج الجمركي من هيئة الدواء المصرية، للشحنة الأولى من لقاح فيروس كورونا الصيني «سينوفارم» الأحد المقبل، التي وصلت مصر 10 ديسمبر الحالي، هدية من دولة الإمارات الشقيقة، ستبدأ الوزارة حقن الفئات الأولى بالحصول على اللقاح.

وعن نتائج العينات التي أخذتها هيئة الدواء، والتي وصلت إلى 55 عينة، قال إنّ النتائج الأولية لها جيدة ومبشرة جدا، مشيرا إلى أنّ وزارة الصحة تعمل حاليا بالتنسيق مع وزارتي التنمية المحلية والداخلية في تجهيز المقار بالمحافظات لحقن المواطنين بلقاحات كورونا.