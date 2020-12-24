نسخة بريطانيا ليست الوحيدة.. 3 سلالات جديدة من كورونا تغزو العالم

حالة هلع أصابت العالم بعد إعلان بريطانيا عن اكتشاف سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي كانت السلطات الصحية في العالم تضع خططا لتلقيح مواطنيها ضد «كوفيد -19»، لإنهاء كابوس ثقيل أنهك العالم على مدار عام كامل، لتعود السلالة الجديدة وتهدد حلم السيطرة على الفيروس.

ويبدو أن السلالة التي أعلنت عنها بريطانيا ليست الوحيدة، إذ أعلنت نيجيريا، اليوم الخميس، رصد سلالة جديدة من الفيروس التاجي مختلفة تماما عن التي ظهرت في بريطانيا أو جنوب أفريقيا، وفقا لرئيس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، جون نكينجاسونج، لتكون تلك السلالة الرابعة التي يتم الإعلان عنها خلال الأيام الماضية.

وأشار «نكينجاسونج» إلى أن التحذير بشأن المتغير الجديد الظاهر استند إلى تسلسلين أو 3 تسلسلات جينية، وتتابع مراكز مكافحة الأمراض تحليل المزيد من العينات، بينما أصبح المتغير هو السائد في جنوب أفريقيا التي سجلت ارتفاع كبير في الإصابات اليومية، وتقارب الإصابات المؤكدة هناك حاجز المليون إصابة، وفقا لما نشره موقع «سكاي نيوز عربية».

وفي جنوب شرق آسيا، رصدت ماليزيا سلالة جديدة متحورة من الفيروس أطلقت عليها اسم «A701V»، وفقا لما أعلنه مدير عام الصحة الماليزية نور هشام عبدالله، لكن لم يجرى اكتشاف فعالية أو عدوانية هذا النوع من الفيروس، الذي تم رصده أيضا في عدد من الدول منها سنغافورة وهولندا وأستراليا، وفقا لما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ولم تمر أيام قليلة على إعلان بريطانيا السلالة الجديدة المتحورة من كورونا، التي يعتقد أنها بدأت في سبتمبر الماضي، في منطقة كنت جنوب شرقي انجلترا، وكشف وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، عن رصد سلالة جديدة متحورة أسرع انتشارا قادمة من جنوب أفريقيا، قائلا، «الفيروس الجديد تحور من السلالة المتحورة التي جرى إعلان عنها منذ أيام، وتجرى الدراسات المختبرية على أسرع وجه لتحليل السلالة الأحدث».