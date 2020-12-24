عاجل.. أول صورة لـ«مغتصب» طفلة حلوان المعاقة ذهنيا بمساعدة جدتها

حصلت «الوطن» على صورة المتهم الرئيسي باغتصاب طفلة معاقة ذهنيًا، بمساعدة جدتها من ناحية الأم، ما أسفر عنه حملها سفاحا في منطقة حلوان، وتبين من التحريات والتحقيقات الأولية، أن المتهم يبلغ من العمر 34 عاما، وتم ضبطه بعد تقديم البلاغ بـ24 يوما في القاهرة، عقب هروبه بعد اتهامه بالاغتصاب.

كان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، تلقى بلاغًا من رئيس مباحث حلوان المقدم محمد السيسي، يفيد بتعرض طفلة معاقة ذهنيًا للاغتصاب على يد زوج جدتها العرفي من ناحية الأم، تم تشكيل فريق بحث للتأكد من صحة البلاغ من عدمه.

صحة البلاغ

أكدت تحريات المباحث التى أجراها النقيب محمود سعداوي معاون المباحث صحة البلاغ، وتبين أن المشكو فى حقه عاشر الضحية معاشرة الأزواج عدة أشهر متتالية، وكشفت التحريات أن المجني عليها استسلمت بناء على رغبة الجدة في ذلك وبسبب إصابتها بإعاقة ذهنية.

أقوال الضحية

واستمع رجال المباحث لأقوال الطفلة، وأكدت أن المتهم هو من كان يتعدى عليها جنسيا، وكانت تناديه بعمو أحمد، مشيرة إلى أن جدتها كانت تطلب منها الصعود إلى السطوح برفقة زوجها العرفي.

وأضافت التحريات أن الجريمة استمرت لعدة أشهر حتى حملت الطفلة سفاحا، واستمر الحمل لمدة 8 أشهور متتالية.

القبض على المتهم وزوجته

ألقت الإدارة العامة للمباحث، القبض على الجدة من ناحية الأم، وتمت مطاردة المتهم الرئيسي لمدة 23 يوما، وألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بالجريمة، وقرر أنها كانت برغبة المجني عليها، وبمعرفة زوجته عرفيًا «جدة الطفلة».

قرارات النيابة

قررت النيابة العامة عرض الضحية على الطب الشرعي، وإعداد تقرير مبدئي عن حالتها، كما أمرت النيابة بعرض المجني عليها على الطب النفسي، لتحديد مدى قواها العقلية وإصابتها بالإعاقة الذهنية، وكلفت النيابة بتسليم الطفلة إلى جدتها من ناحية الأب لمراعاتها، كما طلبت النيابة بعرض المتهم على الطب الشرعي، وما زالت التحقيقات مستمرة.