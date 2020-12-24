الأرصاد: أمطار خفيفة وشبورة مائية صباحية على الطرق

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك حالة استقرار في الطقس ووجود قس شتوي يميل للدفء في القاهرة ومحافظات الوجه البحري مع تحسن للطقس في السواحل البحرية، والطقس دافئ في النهار في محافظات صعيد مصر مع وجود انخفاضات ملحوظة وشديدة البرودة على المدن الجديدة وأحيانا تمتد إلى شمال وجنوب الصعيد في المساء.

تحذيرات من الشبورة المائية

وأضاف مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع على فضائية dmc وتقدمه الإعلامية سارة حازم، أن الطقس لا يزال شتوي دافئ لكن الشبورة المائية هي الظاهرة الأكثر بروزا في الوقت الحالي على الطرق المؤدية إلى محافظة القاهرة والطرق المؤدية إلى محافظات القناة والوجه البحري خاصة الطرق الزراعية والتي تبدأ مع الساعات الأولى في الفجر ولكنها تنحسر مع الساعة السابعة صباحا مع تحذير لكل الأشخاص الذين يريدون السفر خاصة مع نهاية الأسبوع للاحتفال بأعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة بأن يخرجوا بعد السابعة صباحا مع انحسار الشبورة المائية التي تؤثر على الرؤية الأفقية لقائدي السيارات على الطرق أو الانتظار للسفر في الليل مع ضرورة ارتداء ملابس شتوية ثقيلة خاصة للأطفال في ظل انخفاض درجات الحرارة، وستوجد الفترة المقبلة أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من مصر وخاصة في شمال البلاد ولكن هذه الأمطار الخفيفة لن تكون مؤثرة على الأنشطة اليومية.

وبدأ فصل الشتاء جغرافيا في 21 ديسمبر الجاري بعد انتهاء فصل الخريف المتقلب وتسجل الدول الموجودة في نصف الكرة الشمالي انخفاضا في درجات الحرارة على النقيض من الدول الموجودة في نصف الكرة الجنوبي التي تسجل ارتفاعا لدرجات الحرارة بسبب وجود بها فصل الصيف.