محافظ البحيرة يقيل نائب رئيس مدينة دمنهور لتقاعسه عن أعمال النظافة

قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيره اقاله نائب رئيس مدينه دمنهور من مهام منصبه لتقاعسه في اداء عمله وسوء مستوى النظافه بشارع الروضه ومتفرعاته.

جاء ذلك خلال الجوله التفقديه التي قام بها منذ قليل اللواء المحافظ والتي تفقد خلالها شوارع المعهد الديني والروضه وعبد السلام الشاذلي والجمهورية وعرابى و مدخل المحافظه ومنطقه المحطه حيث تلاحظ سوء مستوى النظافه وخاصه بمتفرعات شارع الروضه.

من الناحيه اخرى وخلال جولته تابع اللواء المحافظ اعمال معدة حديثه لاحدى الشركات خاصة باعمال رصف رد الشيء لاصله بالشوارع وتابع تجربه عملية لتلك المعده

مشيرا الى جهود المحافظه المستمرة للاستعانة باحدث المعدات والتقنيات الحديثه فى مختلف المجالات خاصه في ما يخص قطاع النظافه والبيئه واعمال الرصف لتقديم افضل خدمه للمواطن البحراوي

رافق اللواء المحافظ خلال الجولة مهندس حازم الاشموني سكرتير عام المحافظه.