رسالة «الصحة» للعاملين في الدولة بسبب كورونا: ممنوع القبل والأحضان

حرصت وزارة الصحة والسكان على تقديم روشتة علاجية للمواطنين خاصة بعد إعلان وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، أن شهري يناير وفبراير سيشهدان ارتفاعا كبيرا في إصابات فيروس كورونا المستجد، ليس على مستوى مصر فقط، بل على مستوى العالم، وتزايد عدد الإصابات بالأمراض التنفسية تزامنا أيضا مع فصل الشتاء.

وحرصا من الوزارة على الصحة العامة للعاملين في الدولة، وجهت لهم بعض النصائح أثناء تواجدهم في أماكن العمل، يستعرضها «الوطن» في هذا التقرير.

- أثناء تواجدك بالعمل، احرص على تنظيف يديك باستمرار بالماء والصابون أو استخدم المطهر الكحولي.

- لا تنسى التباعد الجسدي بمسافة لا تقل عن متر بينك وبين الآخرين.

- ضرورة ارتداء الكمامات والالتزام بها والتخلص منها بشكل أمن.

- عدم نزع الكمامة أثناء التحدث مع الآخرين.

- الالتزام بآداب العطس والسعال.

- عدم التقبيل والأحضان والمصافحة بالأيدي.

- التهوية جيدا وعدم غلق المكاتب.

- إذا ظهرت عليك أي أعراض لابد من إبلاغ مسؤول العمل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن (105)، و(15335)، ورقم الواتساب (01553105105)، بالإضافة إلى تطبيق (صحة مصر) المتاح على الهواتف.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنه سيتم توزيع اللقاح الخاص بفيروس كورونا على الفئات المستهدفة بتلقي اللقاح من خلال منظومة تشغيل تربط بين الموقع الإلكتروني الخاص بالتسجيل والخط الساخن لوزارة الصحة والسكان، وأماكن تلقي جرعات اللقاح، لافتة إلى أن المنشآت الخاصة بتلقي اللقاح تضم منطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، ويحصل المواطن على كارت متابعة صحية وميعاد تلقي الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

وأضافت الوزارة في بيان سابق لها أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي.