عاجل.. كريم فهمي يعلن إصابته بـ«كورونا»

أعلن الفنان كريم فهمي، إصابته بفيروس «كورونا» عبر خاصية «إستوري» بتطبيق «انستجرام».

وكتب فهمي، «إيجابي كورونا.. الحمد لله» وذلك من دون أن يوضح طبيعة حالته.

وكان كريم فهمي، قد حصد جائزة عن دوره في مسلسل «ونحب تاني ليه» الذي عُرض في رمضان الماضي من مؤسسة «دير جيست»، حيث أبدى اعتزازه الشديد بهذه التجربة التليفزيونية التي تعاون خلالها مع الثنائي ياسمين عبدالعزيز وشريف منير.

ودارت أحداث المسلسل حول «غالية» التي تتعرض لمشاكل مع زوجها، فتقرر الانفصال عنه، ثم تلتقي بـ«مراد» صدفة في أحد الحفلات فيحاول التقرب منها ولكنها تخشي من خوض تجربة عاطفية فاشلة، وتتوالى الأحداث في أجواء من الرومانسية.

وشارك في بطولة المسلسل كل من سوسن بدر، إيهاب فهمي، إسلام جمال، تارا عماد، وفاء سالم، ليلي عز العرب، عماد رشاد، علا رشدي وكوكبة من النجوم، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفي فكري.