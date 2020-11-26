كريم فهمي يهنئ والدته بعيد ميلادها: ربنا يخليكي لينا

نشر الفنان كريم فهمي صورة تجمعه بوالدته وشقيقه أحمد فهمي عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلق "فهمي" على الصورة، قائلًا: "كل سنة وانتي طيبة.. ربنا يخليكى لينا ولكاميليا ونعومي وجميلة".

وشارك كريم فهمي مؤخرًا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه؟" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتارا عماد، وعدد كبير من النجوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسي تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يشار إلى أن آخر أعمال كريم فهمي فيلم "ديدو"، من تأليف كريم فهمي، وإخراج عمرو صلاح، وإنتاج كريم السبكي، وبطولة كريم فهمي، وهشام ماجد، وشيكو، وحمدي الميرغني، وبيومي فؤاد، وريم مصطفى، ومحمد ثروت، وأحمد فتحي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الكوميديا، تدور أحداث الفيلم حول الشاب ديدو الذي يقرر برفقة أصدقائه سرقة العالم الثري (بيومي فؤاد)، الذي يكتشف الأمر ويتمكن من تحويلهم بتجربة من تجاربه إلى عقلات أصابع، فيقعوا في العديد من المفارقات والمغامرات المثيرة.

ويشارك كريم فهمى مؤخرًا فى عدد من الأعمال منها فيلم "جارة القمر" مع ياسمين رئيس وإخراج هادى الباجورى، ويظهر كضيف شرف فى الجزء الثانى من مسلسل "الاختيار".

"جارة القمر" ينتمي إلى نوعية الأعمال الرومانسية الاجتماعية حيث تجمع قصة حب رومانسية بين ياسمين رئيس وكريم فهمي بطل العمل، رغم الفارق الاجتماعي بينهما، خاصة أنها تنتمي إلى أسرة متوسطة وتتوالي الأحداث حيث يتعرضان للعديد من المواقف.