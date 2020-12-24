تسجيل 725 ألف مواطن بأسوان بالمرحلة الأولى بالتأمين الصحي الشامل

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تسجيل 724.567 ألف مواطن بمحافظة أسوان، إحدى محافظات المرحلة الأولى من مراحل التامين الصحي الشامل، وذلك منذ بدء تسجيل المواطنين بجميع محافظات المرحلة الأولى بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد في بداية شهر أكتوبر 2019 وحتى نهاية عام 2020.

وأكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، على متابعة الموقف التنفيذي لتأهيل المنشآت الطبية وتجهيزها على أكمل وجه، بباقي محافظات المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل وفق أعلى المعايير المعتمدة دوليًا، لافتة إلى أن العمل يسير على قدم وساق في كافة محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لاستكمال تطبيق المنظومة لتغطي كافة محافظات الجمهورية تباعًا، بتحقيق حلم المصريين في رعاية صحية متميزة وبأعلى جودة، مع مراعاة عدم تحميل المواطن أي أعباء مالية إضافية، على النحو الذي يسهم في تطوير القطاع الصحي ويحمى المواطنين من المخاطر المالية والأعباء النفسية المترتبة على المرض.

فيما كشف الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون الرقابة والمتابعة، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن تكلفة البنية التحتية لتأهيل المنشآت الطبية بمحافظة أسوان استعدادًا لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل بها، مشيرا إلى أنها بلغت 9.2 مليارجنيه، وتكلفة التجهيزات الطبية وغير الطبية بلغت 2.5 مليار، فيما بلغت التكلفة التشغيلية بالمحافظة 600 مليون جنيه، بإجمالي تكلفة 12.300 مليار جنيه.

وأضاف السبكي، أنه من المقرر إطلاق المنظومة بمحافظة أسوان من خلال 112 وحدة ومركز، بالإضافة إلى 11مستشفى، مقسمة على 6 إدارات طبية وهي: أسوان، دراو ، كوم امبو، نصر النوبة، ادفو شرق وادفو غرب.

ودعى المواطنين الذين لم يقوموا بالتسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بالمحافظة، بالتوجه للوحدة أو المركز الصحي، التابع لهم والأقرب لمحل سكنهم للتسجيل، لافتًا إلى أن الأوراق المطلوبة للتسجيل تشمل الرقم القومي لأفراد الأسرة وشهادات الميلاد للأطفال إن وجدوا، أو صورة منها، وبعد ذلك يتم تسجيل بيانات المواطن وبيانات أسرته وفتح الملف العائلى لهم، وبناء عليه يتم متابعة حالة المواطن الذي تم تسجيله والحالة الصحية لأسرته مع طبيب الأسرة، وبعدها يتم تحديد موعد إتمام الفحص الطبي الشامل لتسجيل الحالة الصحية للأسرة.