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هنا الزاهد وأحمد فهمي يخضعان لمسحة كورونا

كتب:

ياسمين محمود
07:40 م | الخميس 24 ديسمبر 2020
هنا واحمد

هنا واحمد

أعلن الفنان كريم فهمي، منذ قليل، إصابته بفيروس كورونا، خلال الاستوري الخاص به عبر إنستجرام، حيث كتب «إيجابي كورونا الحمدلله»

وعلمت «الوطن» من مصادر مقربة من هنا الزاهد وأحمد فهمي، أنهما سيخضعان لإجراء مسحة كورونا، بعد إصابة كريم فهمي شقيق أحمد، وذلك بحكم تواجدهم سويا طوال الوقت منذ زواج أحمد بهنا، وستظهر النتيجة غدا.

يشار إلى أن الفنان كريم فهمي فاز بجائزة مؤخرا عن دوره في مسلسل «ونحب تاني ليه»، والذي دارت أحداث حول «غالية» التي تتعرض لمشكلات مع زوجها.

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