تفاصيل مسلسل حلوة الدنيا سكر لـ هنا الزاهد: 5 حكايات في 45 حلقة

ستكون الفنانة هنا زاهد خلال الفترة المقبلة على موعد مع عرض أولى بطولاتها في الدراما التلفزيونية بمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تواصل تصوير مشاهده حاليًا تمهيدا لعرضه على قناة "dmc".

وتقدم "الزاهد" خلال أحداث المسلسل 9 شخصيات مختلفة، من خلال 9 حكايات منفصلة متصلة، وتأتي كل حلقة في 5 حلقات ويكون بطلها أمام هنا الزاهد فنان مختلف، وذلك بعناوين "سحر وشعوذة"، و"9 خطوات لقلب الرجل"، و"الجريمة لا تفيد"، و"المتخصصة".

ونشرت الفنانة هنا الزاهد، الشهر الماضي البوستر الدعائي لمسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي يعد أولى بطولاتها المطلقة في الدراما التلفزيونية، وكتبت على "إنستجرام" قائلة: "مسلسل حلوة الدنيا سكر.. قريبًا".

ويشارك في مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، مجموعة من النجوم في كل قصة درامية، أبرزهم محمد كيلاني الذي يقدم أمام هنا الزاهد حكايتين من حكايات المسلسل، فيما يقدم محمود عبدالمغني حكاية أخرى، وكذلك الأمر للفنان ميدو عادل، ومحمد الشرنوبي، والعديد من النجوم الآخرين وسيعلن عن أسمائهم لاحقًا، كما يشارك في بطولة العمل نخبة من الفنانين أبرزهم حنان سليمان، وجيلان علاء، وياسمين رحمي، وليلى عز العرب، وبسنت النبراوي، فيما يظهر الفنان أحمد فهمي كضيف شرف في حلقة واحدة فقط.

وفي تصريحات صحفية، قالت هنا الزاهد إنها تجسد شخصية مختلفة تمامًا عما قدمته من قبل في أعمالها الفنية، وتطل من خلال المسلسل بأسلوب جديد سيفاجئ الجمهور، مؤكدة أن التحضير للشخصية في البطولة المطلقة ليس سهلًا ويحتاج جهدًا كبيرًا، موضحة أنها دائمًا تسعى إلى التمرد على أدوارها بتقديم شخصيات على النقيض منها كي لا تكرر نفسها.