«الصحة» تحدد شروط غلق المدارس بسبب كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، من الوارد غلق المدارس في ظل الظروف الحالية التي تشهدها مصر، من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، في بعض الحالات، وفقا لما أقرته الخطة الوقائية، التي تم وضعتها الوزارة، بالاشتراك مع وزارة التربية والتعليم.

الصحة: تغلق المدرسة حال ظهور أكثر من حالة مصابة بـ فيروس كورونا

وبحسب الخطة الوقائية، التي حصلت «الوطن» عليها، يتم غلق الفصل عند حدوث أكثر من حالة مؤكّدة في نفس الفصل خلال أسبوعين، وفي هذه الحالة، يتمّ إغلاق الفصل لمدة 28 يومًا، تبدأ من تاريخ بداية تنفيذ قرار الغلق، وتتخذ القرار كل من الإدارتين الصحية والتعليمية.

وتابعت وزارة الصحة والسكان في خطتها الوقائية، أنه يتم غلق المدرسة حال غلق أكثر من فصل في أسبوعين، مشيرة إلى أن إمكانية غلق مجمع مدرسي حال غلق مدرسة كاملة.