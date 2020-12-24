الصحة: القيادة السياسية غير راضية عن نسب تعافي كورونا.. ونسعى لـ100%

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، في ختام المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الصحة والسكان بشأن مستجدات فيروس كورونا، إنّ المؤتمر يهدف إلى إعلام المواطنين بأنّ اللجنة العلمية لم تأت لوضع بروتوكول العلاج، وإنما هي جهة بحثية تفحص كل مستجدات كورونا وتعمل على حلها، وتسعى للوصول لـ100% تعافي من كورونا.

حسني: نسعي لبث الثقة في نفوس المواطنين

وأضاف حسني خلال المؤتمر، أنّ الهدف الرئيسي من المؤتمر هو التأكيد على عمل اللجنة ووزارة الصحة الوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا، وبثّ الثقة في نفوس المواطنين تجاه وزارة الصحة والقيادة السياسية على خلفية زيادة أعداد إصابات فيروس كورونا في المجتمع المصري حاليا.

الصحة: هدفنا الرئيسي وضع حد للفيروس

وأوضح أنّ العمل جار على قدم وساق داخل الوزارة والجهات المعنية لحين القضاء بشكل نهائي على الفيروس في المجتمع، كما أنّ قرارات وبروتوكولات الوزارة هدفها الرئيسي وضع حد من قبل الجهات البحثية العاملة بها لتقليل نسب الإصابة بالفيروس.

حسنى: وصلنا لـ83% نسب شفاء.. رقم عالمي

وأتمّ: «فكرة المؤتمر ببساطة إن الناس تعرف إن وزارة الصحة مش بروتوكول علاجي، ونقول بنشتغل ازاي ونقول للمصريين خلي عندكوا ثقة في الدولة المصرية ووزارة الصحة المصرية واللجنة العلمية، وهي ليست جهة لوضع البروتوكول العلاجي، لكنها جهة بحثية قرارها مدعوم من داخل وزارة الصحة المصرية، ووصلنا لنسب تعافي 83% وهو رقم عالمي، لكنه لا يرضي القيادة السياسية وهدفنا نصل لـ100% من التعافي ضد الفيروس».