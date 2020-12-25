تعرف على دور نادي النيل للجالية المصرية في كندا.. منها الترويج السياحي

تحرص وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، على إبراز دور الجاليات المصرية في الخارج، والتواصل المستمر بهم، حيث احتفلت السفيرة نبيلة مكرم، مع أبناء الجالية الكندية بمرور عامين على إنشاء نادي النيل لجالية بكندا.

ويعتبر هذا النادي بوابة لتعرف أبناء المصريين بالخارج على الحضارة المصرية والعادات والتقاليد، وفرصة لربط الجالية ببعضها هناك، خاصة وأن عدد الجالية المصرية بكندا كبير، وهذا يفتح مجالات في دعم برامج التنمية في مصر، وإدراك أهمية مصر الإقليمية، وأن الجاليات لها دور مؤثر في كندا، ويمكن للنواب المصريين وأبناء الجالية طرح القضايا التي تواجهها الدولة المصرية ومحاربة الإرهاب، والتعريف بفرص الاستثمار، والترويج الثقافي والسياحي لمصر، بالإضافة إلى قيام الجمعيات المصرية المختلفة بالتعريف بالنواب المصريين في كندا، ولقائهم بأبناء الجالية لتعزيز العلاقات المصرية الكندا، كما أن كل مصري بالخارج يعد سفيرا لبلده، ويمكن أيضا تشكيل لجان متخصصة.

ويرصد التقرير التالي دور نادي النيل في كندا:

* أسس النادي عام 1988

• أول تجمع لأبناء المصريين في كندا منذ 33 سنة، وله دور تاريخي مشرف، في جمع أبناء الجالية ومدرسة اللغة العربية، التي تربط أبناءنا بلغتهم الأم، وإدماج المصريين الجدد المجتمع الكندي وثقافته

• تم إعلان برلمان أونتاريو في كندا الاحتفاء بشهر يوليو شهرًا للحضارة والتراث المصري للمرة الأولى، منذ عام 2019 كخطوة مضيئة أمام العالم لإظهار الدور المحوري لمصر التي امتزجت على أرضها عدة حضارات وثقافات.

• تتضمن فعاليات النادي التعرف الحضارة والآثار المصرية، ويتم احتفالات للفرق الفنية التابعة لوزارة الثقافة للجالية المصرية

* التعريف المستمر في الإعلام الكندي بالمزايا الاستثمارية والسياحية لمصر.

جدير بالذكر قيام الطلبة المصريين بالخارح وأبناء الجاليات، بعرض الصورة الحقيقية عن مصر بين طلاب الجامعات الكندية.