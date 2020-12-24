الهجرة: تكريم وإفطار مصري للطفل ميسرة بعد فوزه بلقب شخصية 2020 بالنمسا

تبدأ، بعد قليل، فعالية تكريم السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، للطفل المصري ميسرة مقلد من أبناء المصريين بدولة النمسا، لفوزه بلقب شخصية العام لعام 2020 بالنمسا، نتيجة جهوده المجتمعية وإطلاقه مبادرة نجحت في دعم ومساعدة كبار السن في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد التي اجتاحت العالم مؤخرا.

نموذج للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري

وذلك في إطار مبادرة «اتكلم عربي»، فسوف يتم إعلان الطفل ميسرة مقلد سفيرًا للمبادرة في أوروبا حيث أنه نموذج للاستعانة به في تنفيذ المبادرة كطفل مصري ولد بالعاصمة النمساوية فيينا ونشأ فيها وبالرغم من ذلك فهو متمسك بالتحدث باللغة العربية، خاصة اللهجة المصرية.

التواصل مع أبناء المصريين في الخارج

وتحرص السفيرة نبيلة مكرم، على التواصل مع أبناء المصريين في الخارج، وما يضربونه من أمثلة رائعة في خدمة من حولهم، مؤكدة أن جائحة كورونا أظهرت نقاء معدن المصريين بالخارج، وشهامتهم في مواقف كثيرة، بداية من إطلاق مبادرة «خلينا سند لبعض» ومرورا بمساعدة من حولهم من أفراد المجتمع في الدول التي يقيمون فيها، وذلك ضمن مبادرة اتكلم عربي.

مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»

وحرصت مكرم على أن يكون الإفطار بالأجواء المصرية وقد أسس ميسرة مبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، بمساعدة عدد من زملائه، لتلبية احتياجات كبار السن في مدينة فيينا، وتم وضع مجموعة من الأرقام لكي يتم التواصل معهم من قبل كبار السن، وبعد فوزه بشخصية العام في فينسيا أهدي الفوز لمصر وأسرته وأبناء الجالية المصرية في فيينا، ويعتبر هذا التكريم أبلغ دافع له لمواصلة العمل في كل المبادرات الاجتماعية والخدمية، للتخفيف عن المواطنين، ويتميز ميسرة بحب شديد للمشاركة فى المبادرات المجتمعية بالنمسا، وحرصه على الاندماج في خدمة المحتاجين، دون أي تمييز.