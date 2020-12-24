نائب مدير «النجيلة»: أصبت مرتين بكورونا.. والثانية أقل حدة

قال الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة للعزل سابقا، إنه ظل لمدة شهرين في مستشفى العزل بالنجيلة لم يتلق أية إجازة منها منذ ظهور الجائحة في نهايات شهر فبراير الماضي، إلا أنه وأثناء إسعافه لأحد مصابي الفيروس الحاضرين إلى المستشفى أصيب، ما ألزمه النزول في إجازة من أجل عزل نفسه منزليا لحين تماثله للشفاء والعودة مرة أخرى إلى مهام عمله.

وأضاف «علام»، خلال مداخلة له عبر «سكايب» ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي على فضائية «الحياة»، أن سبب إصابته بفيروس كورونا جاء بعدما قام بمساعدة أحد المرضى الحاضرين إلى المستشفى وتعامل معه على الفور دون اتخاذ لكافة الإجراءات الوقائية، وبعد يومين شعر بالإصابة بالفيروس.

وأوضح أنه يعمل حاليا في مستشفى الزهور بمحافظة بورسعيد، ولكن إدارة المستشفى ارتأت عمله بعيدا عن مهام علاج مصابي فيروس كورونا حتى الآن.

وأكد أن إصابته الثانية لفيروس كورونا جاءت بعد تعامله مع أحد مصابي الفيروس ومع مرافق، حيث قام نجل الرجل المصاب بالحديث معه لفترة بدون ارتداء الكمامة وبعد ذلك الموقف بـ10 أيام تبين إصابته بفيروس كورونا للمرة الثانية: «المرة الثانية كانت أقل حدة من المرة الأولى».

وأشار إلى أنه نجح في أحد المرات في إنقاذ حالة مصابة بفيروس كورونا وأعطاه كهرباء لإنعاش القلب، ليعود المريض إلى الحياة ويتوفى بعدها بـ6 أيام، وهو أحد مهام عمله وليس فضلا منه على أحد.