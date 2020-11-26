محمد ثروت يعلن عودة مسرحية "علاء الدين" السبت المقبل

أعلن الفنان محمد ثروت عبر حسابه على "فيسبوك"، عودة العرض المسرحي "علاء الدين" اعتبارا من السبت المقبل.

وكتب ثروت: "مسرحية علاء الدين راجعة تاني.. هستناكم يا أحلى جمهور".

وقد حقق عرض "صلاح الدين" نجاح كبير جدا خاصة بعد المواقف الانسانيه التي لاحمد عز خلال العرض ،كان ابرزهم اللاعب مؤمن زكريا

وانهار مؤمن زكريا، نجم النادي الأهلي والمنتخب الوطني، من البكاء أثناء حضوره عرض المسرحية، وذلك بعد كلمات "عز" له على المسرح قائلاً: "معانا نجم كبير ربنا يشفيه ويرجع يمتعنا تاني أكتر من الأول"، ليذهب "عز" إلى "زكريا" ويصعد الاثنان المسرح، حيث بدا اللاعب في حالة صحية صعبة، وهتف الجمهور لمؤمن قائلا: "بنحبك يا مؤمن".

وتصدر مؤمن زكريا تريند موقعي "تويتر" و"جوجل" بعد هذا الموقف، الذي حرك المياه الراكدة بشأن حصوله على قيمة عقده بالكامل، حيث أعلنت وزارة الشباب والرياضة، التصديق على طلب النادي الأهلي، صرف قيمة تعاقد "زكريا"، رغم عدم قيده في قائمة الفريق، والمساهمة في علاجه.

وأيضا حضور الفنان لطفي لبيب العرض رغم مرضة حيث قدمة عز بكلمات مؤثرة جعلت لطفي ينهمر في البكاء علي المسرح حيث قال عز"النهاردة عندنا فرحة كبيرة أوي، وشرف والله، موجود معانا في القاعة النهاردة، أستاذنا وأبونا وعمنا اللي اتعلمنا منه كتير، اللي كان صاحب فضل بعد ربنا وسبحانه وتعالى على كل واحد عمل فيلم أو عمل مسلسل".

ويشارك في بطولة المسرحية تارا عماد، محمد جمعة، محمد ثروت، سامي مغاوري، هشام إسماعيل وكريم عفيفي.