ممرضة: "منديل" تسبب في إصابتي بـ"كورونا".. ونشرت العدوى بين أفراد أسرتي

قالت الممرضة فاطمة زغلول، ممرضة بمستشفى السكة الحديد، إنها علمت بإصابتها بفيروس كورونا، عندما طلبت منها صديقتها رأيها في رائحة «منديل»، ولم تجد له أي رائحة، وبدأت في إجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة حتى بدأت تظهر عليها أعراض المرض، ومن ثم نشرت العدوى بين أفراد أسرتها الثلاث: «السخونية كانت مململاني».

وأضافت «زغلول»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن مصابي فيروس كورونا الذين يحضرون إلى المستشفى، دائمًا يكونون بحالة نفسية سيئة، كما يعانون من اكتئاب وحالة خوف من عدم الشفاء، جراء الإصابة بالفيروس.

وأوضحت أنه عندما يحضر إليها أي من المرضى تخبره بما حدث لها من إصابة بالفيروس لمرتين من قبل، كما أنها توفيت إحدى صديقاتها في المستشفى، جراء الإصابة بفيروس كورونا، حيث أنها أصيبت بالفيروس ولم تستطع استكمال البروتوكول العلاجي لمدة أسبوع، وتوفيت جراء الإصابة.

وأكدت أن العمل يجري في مختلف المستشفيات بين الأطقم الطبية على قدم وساق، لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من المصابين، كما أنها بالرغم من مرضها بفيروس كورونا مرتين، غير أنها لم تستسلم له أبدا، وستستكمل عملها في المستشفى لحين القضاء على فيروس كورونا في أقرب وقت.

وأشارت إلى أن البروتوكول الطبي لوزارة الصحة، هو بروتوكول ناجح وقوي، ونجح من قبل في شفاء عدد كبير من مصابي فيروس كورونا خلال الجائحة الأولى والثانية من الفيروس، كما أن الوزارة تعمل بشكل دائم ومستمر على تجديده، ليكون مواكبا لأحدث البروتوكولات العلاجية العالمية.