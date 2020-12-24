«تعمل إيه لو طلعت لك سلعوة؟».. طبيب بيطري يوضح الحل: اضرب بطوبة وماتتهزش

حالة من الذعر حدثت في الآونة الأخيرة بعد أن ظهرت سلعوة مسعورة، في منطقة الحصواية، شرقي مدينة قنا، تهاجم مجموعة من الأطفال في أحد شوارع المنطقة، وعقرت 10 منهم، وهو ما رصدته كاميرات المراقبة المثبتة على واجهات بعض المحال التجارية والمنازل، لتعود مرة أخرى وتعقر طفلين آخرين.

وأظهرت الفيديوهات انقضاض السلعوة المسعورة على طفل وعقره في رقبته، وتوالت في عقر الباقين، كما تجولت في شوارع المنطقة وهاجمت كل من يعترض طريقها، مما اضطر الأهالي إلى الاستغاثة بشرطة النجدة ومسؤولي الطب البيطري.

بيطري: السلعوة خليط من الذئب والكلب ويجب التخلص منها

وتعليقا على هذا الشأن، قال الدكتور حافظ زينهم حافظ، أستاذ الطب البيطري، إن السلعوة كائن خطير للغاية، وتعد خليطا ما بين الذئب والكلب، لذا تتمتع بخفة الحركة والقوة، وأيضًا الشراسة في الهجوم على الأشخاص وسرعة الانقاض عليهم.

وأضاف «حافظ» لـ«الوطن»، أنه إذا تعرض الشخص للعقر من سلعوة، يجب أن يغسل الجرح بماء وصابون ثم تطهيره بـ«البيتادين» وتعريضه للهواء دون تغطيته، ثم التوجه إلى أقرب مستشفى فورًا، بشرط أن يتواجد فيها مصل للسعار، من أجل أخذ المصل الخاص قبل مرور 24 ساعة على العقر، وهي الجرعات الخمس في غضون نحو شهرين.

وأشار الطبيب البيطري إلى أنه يجب على الشخص الذي يُهاجَم من قبل سلعوة أن يحاول تهدئة أعصابه، ويعلم تماما أنه أمام خطر قاتل، لذا عليه أن يحسن التصرف، حيث يجب ألا يهتز حتى لا تشعر بخوفه، وأن يمسك بشىء بجواره وإن كان «طوبة» أو قطعة من الخشب ويدافع بها عن نفسه قبل أن يتحرك سريعًا بعيدًا عنها، أو يدخل منزلاً ذا باب محكم، ويغلقه على نفسه بحيث يعيق حركة السلعوة في ملاحقته.

كما أكد أنه يجب التعامل مع السلعوة والتخلص منها من خلال ضربها بالخرطوش، لأن حياة الإنسان أهم من حياة الحيوان الضال الشرس الذي يؤذيه، مضيفا أن هناك طريقة سليمة للتخلص منها وتدعى «كاتشينج» من خلال رمي الشباك عليها والإمساك بها، ثم حقنها بتطعيم السعار.