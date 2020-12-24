«الحياة اليوم» يستضيف الفريق الفائز بسباق رالي القاهرة 2020

استضاف برنامج «الحياة اليوم»، الفريق الفائز بسباق رالي القاهرة 2020، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس، وقال حسان إبراهيم، طالب بكلية الهندسة جامعة النيل، والفائز بالمركز الأول في المسابقة، إن فريقه يتكون من 35 شخصا، ومن خلاله نجح في بناء سيارة كهربائية دخلت في السباق، الذي نظمته أكاديمية البحث العلمي، وجامعة عين شمس، ونجح خلاله في حصد المركز الأول.

وأضاف «إبراهيم»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم» والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الأكاديمية تسعي بأقصى سرعتها للوصول لمنتج كامل وأمن من سيارات كهربائية، حتى يتم تصنيعها محليا، كما أنه يحلم بالالتحاق بذلك المجال فور تخرجه من الجامعة.

وقال محمد خالد، طالب بكلية الهندسة جامعة النيل، إن السيارة تتكون من جسم داخلي وخارجي وأجزاء داخلية مكون منها السيارة، وتم تقسيم فريق العمل إلى 6 فرق عمل لحين إتمام مشروع ابسيارة، وجرى تصميم السيارة وتصنيعها من قبل الفريق بنسبة 100%.

وأوضح «خالد» خلال استضافته بالبرنامج أنه جرى تقديم مشروع السيارة للجنة مكونه من مهندسين ومسؤولة عن المسابقة تابعين لأكاديمية البحث العلمي وجامعة عين شمس، ويقوموا بمساعده الطلاب في إنتاج سيارة كهربائية تحافظ على قائدها وتضمن سلامته وأمانه.

فيما قال عبدالله علي، طالب بكلية الهندسة جامعة النيل، إنه قام بتصميم «الشاسية» الخاص بالسيارة الكهربائية التي جرى إنتاجها و5 من فريق عمل، وفازت بالمركز الأول في مسابقة رالي القاهرة والتي نظمتها أكاديمة البحث العلمي بالتعاون مع جامعة عين شمس.

وحضر الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المسابقة وأكد على كونها تجربة فريدة، تعمل على تأهيل وتدريب الطلاب على التصنيع الذاتي للسيارات، موضحا أن الطلاب المشاركين في مسابقة «رالي» نجحوا في العمل على صناعة السيارات من خلال التصنيع الذاتي، موضحا أن نسبة المنتج والمكون المحلي في صناعة السيارات المصممة من الطلاب هذا العام وصل إلى 65%، مشيرا إلى أن التصنيع متماشية مع استراتيجية الدولة المصرية.