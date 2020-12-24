الفنان محمد ثروت يعلن وفاة والدة زوجته

بعد دقائق من إنسحابه من العرض الخاص لفيلم «ريما» أعلن الفنان محمد ثروت وفاة حماته.

وقد أعلن الفنان محمد ثروت تدهور الحالة الصحية لحماته بعد تأثرها بجلطة في المخ مما إضطره أن يترك العرض الخاص بفيلم «ريما» ويذهب للمستشفى ليجدها وقد لفظت أنفاسها الأخيرة.

وكتب «ثروت»: «لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله توفت إلى رحمة الله الحاجة نجد عبدالمنعم عطاطا والدة زوجتي منى جمال، اللهم ارحمها واسكنها فسيح جناتك واغفرلها».

وقد انتقد البعض الفنان محمد ثروت لانسحابه منذ قليل من العرض الخاص لفيلمه الجديد "ريما" ليؤكد بعد ذلك أن السبب وراء انسحابه مرض والدة زوجته.

وكتب «ثروت»: «توضيح هام جدا .. الناس اللي بتقولي انت مشيت ليه بدري من العرض الخاص لفيلم "ريما" و ماكملتش للاخر، أنا جالي تليفون بيقول ان حماتي جالها جلطه في المخ ونقلوها المستشفي ودخلت العنايه المركزه و حالتها بين الحياه والموت».

مضيفا: «فأكيد حسيب اللي في ايدي كله واطير انا ومراتي عشان نروح المستشفي نطمن عليها ونبقي جنبها، بشكر كل الناس اللي اتصلت وسألت وبعتذر لكل الناس اللي شرفتني العرض الخاص وبشكرهم».

يذكر أن فيلم «ريما» من بطولة محمد ثروت، مايا نصري، والطفلة ريم عبد القادر، إيهاب فهمي، هالة فاخر، فراس سعيد، مها نصار، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، أحمد فتحي، علاء مرسي، محمد جمعة، عبد الحميد العوام، منتج فني مدحت لبيب، تصوير أحمد عاشور، إنتاج شركة ميكرز للإنتاج الفني للمنتج عمرو طنطاوي، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.

و تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق حول فكرة الرؤى، هل كلها خير وهل بالفعل تتحقق أم قد يلعب القدر لعبته ويغير من مسار رؤية ما ويجعلها شر على كل من ظهر فيها، من خلال الطفلة «ريما».