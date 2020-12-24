علمت «الوطن» من مصادرها الخاصه بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، تستعد الآن، لطرح المرحلة الثامنة من أراضي «بيت الوطن» للعاملين بالخارج، بالمدن جديدة.

"الإسكان" تستعد لطرح المرحلة الثامنة من أراضي "بيت الوطن" بالمدن الجديدة

وتجهز وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لطرح المرحلة الجديدة من قطع الأراضي بمشروع «بيت الوطن» للمصريين العاملين بالخارج، على أن يتم السداد بالدولار، وفقاً للمتبع في طروحات المصريين بالخارج خلال المراحل السابقة.

«القاهرة الجديدة والشيخ زايد ودمياط الجديدة» في مقدمة المدن المتاحة للمصريين في الخارج

وعلمت «الوطن» أن الطرح الجديد سيتم خلال يناير القادم، وذلك بعدد من المدن الجديدة، يأتي في مقدمتها «القاهرة الجديدة، وبدر والعبور، والسادات، ودمياط الجديدة».