حكاية زوبة «الخاطبة الخصوصي» لصاحب التوحيد والنور وسر عشقه للعذارى

لا تزال تساؤلات عديدة تحيط بعدد الزيجات لرجل الأعمال سيد رجب السويركي، صاحب سلسلة محال «التوحيد والنور»، التي بلغت 21 زيجة، في عام 2002 فقط، حسبما اعترف في التحقيقات التي أجريت معه بعد تورطه في قضية الجمع بين 5 زيجات في آن واحد، لعدم إداركه أن هناك زوجة لم تنته عدتها بعد.

ويفضل السويركي، اختيار زوجاته من الفتيات العذاري، من ذات الأعمار الصغيرة، دون أن يتزوج من مطلقة أو أرملة، ولو لمرة واحدة، بل إن هناك زوجة تزوجها وصل سنها إلى 14 عاما.

لغز العذاري

وكشفت مصادر، لـ«الوطن»، عن سبب تفضيل السويركي للفتيات العذاري، وعدم رغبته في الزواج من أي مطلقة أو أرملة، قائلة، «السويركي لديه مزاج وعشق بشكل يثير الإندهاش في الفتيات العذاري، فهذا النوع من الزيجات يفضله ودائمًا ما يبحث عنه، حيث إنه وصل النزول بالسن إلى عمر القاصرات».

وأضافت المصادر، أن السويركي كان يعتمد في معظم زيجاته على «زوبة» الخاطبة الخاصة به، لافتة أن إحدى زوجات السويركي السابقات، تدعى هايدي علاء، تزوجته لمدة 3 أشهر فقط، وكان يأتي إليها مرة كل 4 أيام، ولا يأتي إلا في منتصف اليوم، فيما اعترفت زوجة أخرى تدعى فاطمة، أنّها تزوجت السويركي من أجل المال.

وأشارت المصادر، إلى أن سيد السويركي، لم يكن يرغب في الإنجاب من معظم الزيجات، كما أن ثقته لا يضعها في كل أبنائه، وإنما يضع ثقته الكبيرة في نجله محمد، الذي وضع تحت ملكه عددا كبيرا من محال «التوحيد والنور»، بعد تغيير اسمها لتكون «توحيد ونور»، دون «ألف ولام» للتهرب من الضرائب.

القبض على مالك التوحيد والنور

وألقت أجهزة الأمن القبض على سيد رجب السويركي، مالك سلسلة محلات «التوحيد والنور»، منذ أيام وذلك بعد رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية قبل عدة سنوات، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة، وضخّ أموال في حسابات قيادات بها، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.