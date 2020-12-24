كنائس التقويم الغربي تدق أجراسها احتفالا بعيد الميلاد بحضور مندوبين عن السيسي

احتفلت طوائف التقويم الغربي المسيحية، مساء اليوم الخميس، بعيد الميلاد المجيد، حيث دقت الأجراس وأقيمت قداسات الصلاة بكنائس «السريان الأرثوذكس»، و«الكلدان الكاثوليك»، و«الأرمن الكاثوليك»، و«المارون الكاثوليك»، بتلك المناسبة إلى جانب الكنيستين «الأسقفية» و«القبطية الكاثوليكية»، وذلك بحضور مندوبين عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وممثلي عدد من المسئولين والوزراء إلى جانب عدد من الشخصيات العامة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والسفراء الأجانب في القاهرة.

وترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الإسكندريَّةِ وسائِرِ الكِرازَةِ المُرقسيَّةِ للأقباطِ الكاثوليك، قداس عيد الميلاد المجيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، بحضور أحمد الأنصاري أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس السيسي.

وترأس المطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الأسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس العيد في كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك، بحضور اللواء شرطة أشرف السيد جاب الله مندوبا عن الرئيس السيسي.

كما ترأس الربان كيرلس مسعودي، قداس عيد الميلاد للسريان الأرثوذكس، بكنيسة السيدة العذراء مريم للسريان بمنطقة غمرة في القاهرة، بحضور عبدالعزيز الشريف أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس السيسي.

كذلك ترأس قداس عيد الميلاد المجيد، في كنيسة سانت فاتيما للكلدان الكاثوليك في منطقة مصر الجديدة بالقاهرة، الأب بولس ساتي، المدبر البطريركي لإيبارشية القاهرة للكلدان الكاثوليك، بحضور اللواء شرطة منتصر محمد محمود مندوبا عن الرئيس السيسي.

وترأس المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية وأورشليم والأردن للأرمن الكاثوليك، قداس عيد الميلاد، طبقا لتقويم الكنائس الغربية، في كنيسة سانت تريز بمنطقة مصر الجديدة، بحضور محمد مختار أمين رئاسة الجمهورية مندوبا عن الرئيس السيسي.

وترأس المطران جورج شيحان، قداس عيد الميلاد المجيد، بكاتدرائية القديس يوسف المارونية بمنطقة الظاهر، بالقاهرة، بمشاركة كهنة الكنيسة، وبحضور اللواء شرطة هاني محمد عبد الرحمن القاضي مندوبا عن الرئيس السيسي.

وشهدت قداسات كنائس التقويم الغربي بعيد الميلاد تعزيزات أمنية مكثفة لتأمين الاحتفالات، كما شهدت إجراءات صحية مشددة للوقاية من تفشي فيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن تقيم كنيستي «الروم الكاثوليك» و«الروم الأرثوذكس» في مصر، قداسات عيد الميلاد المجيد أيضا طبقا لتقويم الكنائس الغربية، صباح غدا الجمعة، حيث يترأس البابا ثيؤدوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، قداس العيد في كنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركي في منطقة الحمزاوي بالقاهرة.