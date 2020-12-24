قداسات استثنائية في كنائس "التقويم الغربي" احتفالاً بـ"عيد الميلاد"

تحتفل كنائس التقويم الغربى «الكاثوليك والإنجيليكانية والسريان الأرثوذكس والأرمن الكاثوليك»، اليوم، بعيد الميلاد المجيد، بقداسات استثنائية، بحضور مندوبين عن رئيس الجمهورية، وعدد من الشخصيات العامة والمسئولين، وممثلين عن رئيس الوزراء وشيخ الأزهر الشريف.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحاق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، قداس العيد بكنيسة العذراء سيدة مصر بمدينة نصر، والمطران الدكتور منير حنا، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، قداس العيد فى كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

وتقيم بطريركية الإسكندرية للروم الأرثوذكس، قداس عيد الميلاد المجيد، كما هو المعتاد كل عام صباح غد الجمعة، ويترأسه البابا ثيؤدوروس الثانى، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، بكنيسة القديس نيقولاوس بالمقر البطريركى فى منطقة الحمزاوى بالقاهرة، فيما تقيم مطرانيات الكنيسة الأخرى قداسات العيد مساء اليوم، ومنهم الأنبا نيقولا مطران طنطا للروم الأرثوذكس، الذى يترأس قداس العيد فى كنيسة القديس جيورجيوس.

وتنظم كنائس التقويم الغربى، قداسات عيد الميلاد، بحضور شعبى محدود وسط اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد، بناءً على قرارات الهيئات العليا داخلها التى ناقشت تلك الترتيبات فى ظل دخول مصر الموجة الثانية من الوباء.

وتخيم تداعيات فيروس كورونا على احتفالات الكنائس بعيد الميلاد المجيد، هذا العام، وتقرر إلغاء صلوات رأس السنة الميلادية، تقرّر إقامة قداسات عيد الميلاد بشروط ارتداء المصلين للكمامات، وتوافر التباعد الجسدى، بالإضافة إلى تعقيم الكنائس قبل وبعد العبادة وتوفير المطهرات لكل المصلين، وبث الصلوات لمن لا يستطيع الحضور للكنيسة عبر وسائل التواصل والقنوات الفضائية المسيحية والمصرية.