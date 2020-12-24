هيفاء وهبي تنفي هجومها على المخرج طارق العريان

نفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي عبر حسابها الخاص بـ «انستجرام» من خلال خاصية «الإستوري» ما تم تداوله من منشور مزيف بإسمها تتحدث فيه عن المخرج طارق العريان بألفاظ مسيئة.

وكتبت هيفاء وهبي: "بحب أقول للي ركب أو ركبت هذا البوست البشع إنك إنسان بتشبه الوصف اللي مكتوب فعلا، وبحب أقول للي صدقوا إنه هذا بوست من عندي كان فيكن تتأكدوا بكل بساطة إنه تركيب بمجرد الدخول لصفحتي، اقتضى التوضيح».

وكانت نشرت الفنانه هيفاء وهبي منذ أيام منشور تعلن من خلاله عن رفضها لتلقي لقاح كورونا الجديد وكتبت عبر «إنستجرام»: "إن هناك سنوات طويلة نحو 40 عامًا ولم يتم اكتشاف أو الوصول لعلاج للوقاية من مرض السرطان أو الإيدز، ومحتاجين على الأقل 100 سنة كمان، حتى البرد العادي الشائع مالوش علاج، بخصوص فيروس كورونا، في أقل من سنة تم اكتشاف تطعيم له، وعايزني أخده، لاء شكرا مش عايزة مش هاخده".

كما كانت قد أعلنت أيضا «هيفاء» في منشور سابق لها عن خوفها من الحسد بسورة الفلق التي نشرتها عبر استوري الانستجرام، وتعتبر هيفاء وهبي من أكثر الفنانات خوفا من الحسد فقد صرحت من قبل انها ترسم وشم عين علي كتفها خوفا من الحسد.

وتعمل في الفترة الحالية الفنانه هيفاء وهبي للتخطيط لعدد من الأعمال الفنيه لطرحها في العام الجديد وذلك بعد نجاح مسلسلها "اسود فاتح"الذي تصدر التريند وحقق اعلي نسب مشاهده.

كما لاقت هيفاء وهبي خلال العمل إشادات عديدة من الجمهور بسبب أدائها التمثيلي الراقي والذي اختلف عن أعمالها السابقة

يذكر أن مسلسل أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.