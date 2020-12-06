هيفاء وهبي تستعين بسورة قرآنية خوفا من الحسد

نشرت المطربة هيفاء وهبي، مجموعة من الصورة الخاصة بها، فضلا عن نشرها سورة الفلق، محصنة نفسها من الحسد.

واكتفت "هيفاء"، بنشر: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ "قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (1) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (2) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (3) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (4) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (5)"، دون أن تعلق

يذكر أن هيفاء وهبي، من أكثر المطربات خوفا من الحسد، حيث رسمت منذ فترة وشم عين على جسدها، وعللت ذلك خوفا من الحسد.

هيفاء وهبي تعمل حاليا علي التحضير لألبومها الجديد وتتعاون مع الشاعر الغنائي أحمد علاء الدين، من خلال أغنية باللهجة المصرية تحمل ‏اسم "ولا الهوا"، من ألحان مودي سعيد، وتوزيع موسيقي توما.

كما تتعاون هيفاء أيضًا فى ألبومها الجديد، مع الشاعر هانى رجب والملحن مديح محسن والموزع الموسيقى أمين نبيل، في أغنية ستايل غربي ‏بعيدة عن المقسوم والدراما، وتقدمها باللهجة المصرية.

‏ولم تستقر الفنانة اللبنانية على موعد طرح الألبوم حتى الآن.

وعرض لهيفاء مؤخرا مسلسل "أسود فاتح"، وحقق المسلسل أعلى نسب مشاهدة عبر منصة "شاهد"، حيث جسدت هيفاء دور رانيا خطاب.

وهي فتاة أرستقراطية تفقد فجأة حياتها الرغدة، لتجد نفسها وسط دوامات الغدر والخيانة من أقرب الناس، فتصبح هاربة من اتهامات بالقتل والفساد، فتسعى للانتقام واستعادة حياتها طوال أحداث المسلسل.

وواجه المسلسل العديد من الأزمات، وكان من المقرر عرضه في رمضان 2020، لكن توقف تصويره نظرًا لانتشار فيروس كورونا المستجد، ثم عادوا للتصوير مرة أخرى باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، وتسبب انفجار مرفأ بيروت فى توقف التصوير أيضا حيث كان يتم تصوير معظم المشاهد هناك، ليضطر المخرج لاختيار مكان آخر لاستكمال التصوير.

أسود فاتح" تأليف أمين جمال، وإخراج كريم العدل، ويشارك في بطولته شريف سلامة وروجينا وأحمد فهمي ومعتصم النهار وعمر السعيد وفراس سعيد ورانيا منصور وحسام الجندي وحنان سليمان ونانسي صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين.