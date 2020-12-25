الري تنتهي من تنفيذ 90% من مشروع ممشى أهل مصر لحماية النيل.. تعرف عليه

تنفذ وزارة الموارد المائية والري مع عدد من الجهات الحكومية مشروع ممشى أهل مصر على نهر النيل، لإضفاء لمسه حضارية على كورنيش نهر النيل ليكون متنفسا لأهالي المدن الكبرى وحماية لنهر النيل من التعدي

المشروع يتم تنفيذه كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيقه في باقي المحافظات النيلية

وكشف تقرير لقطاع حماية نهر النيل عن الانتهاء من تنفيذ 90% من أعمال المشروع في القاهرة والجيزة، والذي يتم تنفيذه كمرحلة أولى تمهيدا لتطبيق المشروع في باقي المحافظات النيلية.

وأوضح التقرير عددا من المعلومات عن المشروع في النقاط التالية:

* للمشروع مردود اقتصادي كبير يتمثل في الحفاظ على جوانب نهر النيل من الانهيارات، والتجمعات السكنية القديمة على جوانبي النهر ومن بينها المنشآت السياحية.

* وقف التعدي بالبناء على نهر النيل، مما يؤدي إلى الحفاظ على المجرى الطبيعي لنهر النيل، وسريانه الطبيعي.

* وقف تلوث النيل، وإضفاء طابع حضاري وبيئي يليق بالمصريين.

* تقوم وزارة الموارد المائية بتطوير ممشى كورنيش النيل في القاهرة من كوبري 15 مايو جنوب القاهرة حتى كوبري إمبابة.

* يصل طول المشروع 1.8 كيلو متر مربع.

* تم الانتهاء من تنفيذ 90.4% من أعمال المشروع الذي انطلق في سبتمبر من العام الماضي.

* من المقرر الانتهاء من أعمال المشروع في فبراير المقبل.

* تبلغ تكلفة المشروع 585 مليون جنيه.

* يتم تنفيذ 19 مبنى في مساحة المشروع، من بينها 5 مطاعم، و5 كافيتيريات، و62 محلا تجاريا.

* يشتمل المشروع على 3 جراجات بسعة إجمالية تبلغ 180 سيارة.

* يتم تنفيذ مسرح مكشوف بمساحة 275 مترا مربعا بسعة 772 فردا.

* من المقرر تنفيذ «مطعم عائم»، ومن المقرر إنهاء الهيكل الخرساني له.

* بدأت أعمال تنسيق الموقع لعدد كبير من مشروعات المشروع.