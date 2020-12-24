التنسيقية تثمن الجهود المصرية الإماراتية لاعتماد يوم الأخوة الإنسانية

ثمنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الخميس، جهود الدبلوماسية المصرية، من خلال بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة، بالتعاون مع بعثة دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من الدول الصديقة، في تخليد يوم الرابع من نوفمبر من كل عام يوما للأخوة الإنسانية.

ويأتي القرار تخليدا لذكرى توقيع وثيقة «الأخوة الإنسانية» في 4 فبراير 2019 الذي شهد توقيعها فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، على وثيقة «الأخوة الإنسانية والسلام العالمي والعيش المشترك» في أبو ظبي.

التنسيقية: البعثتان المصرية والإماراتية نجحتا في حشد الدعم لاعتماد القرار الأممي

وقالت التنسيقية في بيانها، اليوم الخميس، إن البعثتين المصرية والإماراتية نجحتا في نيويورك في حشد الدعم والتأييد لاعتماد القرار الأممي لتعميق مفهوم الإنسانية والحق في الحياة، لتستجيب المنظمة الدولية بالإجماع للقرار.

وقالت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنها تأمل لأن تكون ذكرى ذلك اليوم هي البداية نحو عالم أكثر تسامحا وإخاءً وتقبلا للاختلافات البشرية، ونبذ العنصرية بكافة أشكالها، كما تثمن الجهد الإماراتي في التنسيق مع عدد من الدول الصديقة وحشد الدعم اللازم لاعتماد هذا القرار التاريخي.

انتهاء تدريب نواب التنسيقية

من ناحية أخرى، أنهت لجنة التدريب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعمال تدريب النواب الجدد بمجلسي النواب والشيوخ من أعضاء التنسيقية تحت شعار «نواب بتفيد نواب».

وقدم التدريب عدد من النواب الذين خاضوا التجربة خلال الفصل التشريعي المنقضي، لنقل الخبرات وبناء قدرات نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الجدد، لتحقيق شعار «برلمان بمفهوم جديد» الذي يتطلع الأعضاء إلى إرساءه بعد نجاح تحقيق نظرية «سياسة بمفهوم جديد» التي انتهجتها التنسيقية منذ انطلاقها.