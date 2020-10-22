وائل الإبراشي: تحسين أوضاع المعلمين يعيد الاعتبار للمعلم والمدرسة

قال الإعلامى وائل الإبراشي، إن مشروع قانون تحسين أوضاع المعلمين بالتعليم العام والأزهري سيعيد الاعتبار للمدارس المصرية والمعلم، كون المعلم كان يعاني خلال الفترة الماضية من عدم الاهتمام بمستواه المادى.

وأضاف الإبراشي خلال تقديمه حلقة اليوم من برنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى: "لو عاوزين نعيد الاعتبار للمدارس والمعلم، ونعيد العملية التعليمية لشكلها الفعال والقوي، لابد من الاهتمام بالمعلم".

وتابع، أن الاهتمام بالمعلم المصري، توقف وتجمد، بالإضافة إلى أن المدرسة أيضا، لم تحظى باهتمام أولياء الأمور نظراً لتفضيلهم السناتر والدروس الخصوصية، لافتاً إلى أن الدولة تعمل على مشروع قانون يقضى على هذه السلبيات.

وأكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الدولة مدركة لدور المعلم الهام لذا قمت بزيادة الحوافز والمرتبات الخاصة بالمعلمين، لكن سبق ذلك توفير بيئة مناسبة للتعليم المتطور وتم وضع حوافز للمديرين والوكلاء من أجل تحسين بيئة العمل والتنسيق بين المعلمين.

وأضاف شوقي خلال تصريحات تلفزيونية، أن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين حظي بضخ 500 مليون من قبل رئيس الجمهورية، وأقل زيادة للمعلمين ستكون 325 جنيها وأكبر زيادة تصل إلى 475 جنيها، بالإضافة إلى حافز الإدارة المركزية وتصل لـ250 جنيها، معتبرًا أنها بداية جيدة.

وتابع: "الدولة بتضخ في الصندوق، وفيه موارد للصندوق كبيرة جدا، ويرأسه وزير التربية والتعليم ووزير المالية والتضامن الاجتماعي لتحديد أماكن ضخ أموال الصندوق" مؤكدًا أن هذا بالتزامن مع عام تقدير المعلم واستعادة الجودة.

وأوضح شوقي أن 70% من مجموعات التقوية ستتدخل جيب المعلم مباشر دون مرورها على الصندوق مشيرا إلى أن متوسط أجر المعلم سيكون هناك خط تدريجي لرفع المرتبات بعد أن كانت تبدأ من 2500 وتصل إلى 5000 جنيه والزيادة قد تضاعف الأرقام مرتين وتلاتة بطريقة شريعة مقننة متناسبة مع التطوير.