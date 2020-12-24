بـ«لوك» غجري.. "لطيفة" تعلن عن كليب أغنيتها الجديدة

نشرت المطربة التونسية لطيفة عبر حسابها بـ«فيسبوك» صورة جديدة لها وظهرت بها بـ«لوك» غجري.

وعلقت لطيفة على الصوره قائلة: «كل سنة وكل إخواتي وأصحابي في كل حتة في العالم بخير وسلام، عيد الميلاد المجيد، واستنوا كليب اغنيتي الجديدة "الليل ليل" قريب قوي».

وكانت المطربة لطيفة قد كُرمت في شهر نوفمبر الماضي بمهرجان "Diafa" بدبي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي وأهدت تكريمها للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، الذي شاركها في العديد من النجاحات خلال مسيرتها الفنية بتعاونهما في عدد من الأغنيات.

وكانت المطربة لطيفة قد نشرت مؤخرًا، مقطع فيديو جديدًا عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تغني أغنيتها الجديدة "خليني"، وعلقت على الفيديو قائلة: "ماشي في بالك تهرب.. كيف ما يحلالك اهرب.. مستنية اعرف رأيكم في أغنية خليني وفرجوني ڤيديوهاتكم وانتو بتغنوها".

وكانت الأغنية قد حققت نجاحًا كبيرًا منذ الساعات الأولى من إطلاقها، حيث تصدرت ترند جوجل وحققت أكثر من مليون مشاهدة على اليوتيوب في فترة قصيرة وجاءت أغنيه "خليني" من كلمات ياسين حمزاوى وألحان وتوزيع أمين القلصى.

كما قدمت لطيفة قدمت مؤخرًا أغنية "أمّن لي بيت"، في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين" الذي أقيم لصالح المتضررين من انفجار بيروت، وشارك فيه عدد من الفنانين خلال الحفل. ووجهوا خلاله رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يُبثّ على تطبيق أنغامي، تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين.

كما حرصت لطيفة مؤخرًا على التواصل مع جمهورها عبر السوشيال ميديا من خلال نشر عدد من الصور الجديدة التي تفاعل معها الجمهور بسبب إطلالتها الشبابية اللافتة للنظر، وجاءت التعليقات حول كيفية الحفاظ على شبابها الدائم اللافت للأنظار في معظم إطلالاتها.