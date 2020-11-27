توقعات طقس 72 ساعة.. أجواء شديدة البرودة ليلا لطيفة نهارا

أعلنت اليوم هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، توقعات بشأن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من السبت الموافق 28 نوفمبر، حتى الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2020.

ويتوقع الخبراء أن يسود غدا السبت طقس لطيف نهارا بارد ليلا على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد معتدل نهارا على مناطق جنوب سيناء مائل للبرودة ليلا، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد.

كما تشهد القاهرة الكبرى والوجة البحري شبورة مائية صباحا ورياحا معتدلة على جميع المناطق تنشط وتؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

ونوه الخبراء إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري ككفر الشيخ والبحيرة والدقهلية وأمطار متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية كالإسكندرية ومطروح ورشيد وبلطيم والسلوم، وأخيرًا أمطار متوسطة إلى غزيرة على بعض المناطق من دمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

كما يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.

وتنتهي موجة الطقس البارد الأحد القادم على كافة المناطق حيث تشهد القاهرة والوجه البحري والسواحل طقس لطيف نهارا بارد ليلا معتدل نهارا على مناطق جنوب سيناء وسلال جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم السبت 28 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الأحد 29 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 18.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الاثنين 30 نوفمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 12.