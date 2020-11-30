فيديو.. لطيفة تهدي تكريمها في مهرجان "Diafa" للراحل طارق عاكف

كُرمت، أمس، الفنانة التونسية لطيفة، في مهرجان "Diafa" بدبي، وذلك بحضور عدد كبير من نجوم الفن في مصر والوطن العربي.

وأهدت المطربة لطيفة تكريمها للموزع الموسيقي الراحل طارق عاكف، والذي شاركها في العديد من النجاحات خلال مسيرتها الفنية بتعاونهما في عدد من الأغنيات.

ونشرت لطيفة مقطع فيديو على حسابها الرسمي بـ"إنستجرام" للحظة تكريمها وإهداءها التكريم لروح الموسيقار الراحل طارق عاكف قائلة: "اسمحولي إن أنا أُهدي هذا التكريم لروح فنان عظيم، أنا تعاملت وذقت طعم النجاح معه في العديد من الألبومات كلكم حبتوها، وهو الفنان العظيم طارق عاكف.

وكانت نشرت المطربة التونسية لطيفة عبر "تويتر" خلال الأيام الماضية، صور جديدة بإطلالة شبابية جدًا، نالت إعجاب الجمهور، وعلقت عليها: "السعادة قرار.. السعادة اختيار".

فيما كانت النجمة التونسية لطيفة، قدمت مؤخرًا أغنية "أمّن لي بيت"، في حفل تطبيق أنغامي "أون لاين"، لصالح المتضررين من انفجار بيروت، وتألق عدد من الفنانين خلال الحفل.

ووجهوا خلاله رسائل دعم للبنان واللبنانيين تحت عنوان "صوت بيروت"، من الشرق إلى الغرب، حيث يجتمعون في حفل مصوّر يُبثّ على تطبيق أنغامي، تزامنًا مع حملة لدعم المتضررين.