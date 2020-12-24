أجور لن تصدقها لأبطال فيلم «البحث عن فضيحة»: 750 جنيها لـ عادل إمام

47 عاما مرت علي عرض فيلم «البحث عن فضيحة» للمخرج نيازي مصطفي، وبطولة عادل إمام وميرفت أمين، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا وقت طرحه بدور العرض السينمائي، وما زال يحظى بمتابعة الجمهور بمختلف فئاته أينما عرض عبر المحطات الفضائية.

وينشر «الوطن» قائمة بأجور أبطال الفيلم الذي تولت إنتاجه شركة «أفلام جمال الليثي»، حيث تصدر الفنان الراحل يوسف وهبي القائمة بحصوله على 1100 جنيه، وجاءت الفنانة ميرفت أمين في المرتبة الثانية بـ800 جنيه، فيما احتل الفنان عادل إمام المركز الثالث بـ750 جنيه.

فيما حصل الفنان الراحل محمد رضا على أجر قيمته 450 جنيه رغم ظهوره كضيف شرف في الفيلم، وتلاه الفنان الراحل أحمد رمزي بـ400 جنيه، وتقاضي الفنان صلاح نظمي الأجر ذاته، فيما حصلت الفنانة الراحلة ميمي شكيب علي مبلغ 250 جنيه، أما الفنان الراحل جورج سيدهم فقد تقاضي 200 جنيه.

وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي، حيث يأتي مجدي من الصعيد إلي القاهرة لاستلام وظيفته، وهي الشخصية التي جسد دورها عادل إمام، حيث يتعرف علي «سامي»، سمير صبري، الذي يفاجيء بعلاقاته النسائية المتعددة، ويُعجب مجدي بفتاة تُدعي «حنان»، ميرفت أمين، حيث يبذل قصاري جهده للفت انتباهها، ما يوقعه في العديد من المواقف المحرجة التي يغلب عليها الطابع الكوميدي، وتتوالي الأحداث.

ويعد إيفيه «واحد صاحبي متعرفوش» من أبرز الإيفيهات في الفيلم، حيث أعاد عادل إمام وسمير صبري تكراره في مسلسل «فلانتينو» الذي عرض في رمضان الماضي، حيث تضمنت الحلقة 15 مشهدا جمعت الزعيم بـ«صبري»، إذ تحدث الأخير قائلاً: «متعملش زي حمزاوي» ليرد إمام عليه: «حمزاوي مين؟» فيجيب صبري: »ده واحد صاحبي متعرفوش».