سمير غانم: عادل إمام عشرة عمر والميرغني يشبهني وأعشق الأغاني الشعبي

قال الفنان سمير غانم إنه يحب دائما أن "يدندن"، حيث إنه يعشق المطرب سيد مكاوي، خاصة أغانيه في المسرح، وكل أغانيه بلا نقاش، لافتا إلى أنه قلده في فوازيره، وارتدى الباروكة ونظارته، فتحدثت معه زوجته: "قالتلي أنت عارف يا أستاذ سمير أنت لو مناخيرك أكبر شوية كنت بقيت الشيخ سيد".

وأضاف "غانم" خلال لقاء ببرنامج "السيرة"، المذاع على شاشة قناة "dmc"، وتقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني، أنه يعشق سماع الأغاني الشعبية، "بحب شيبة المجنون، ولسة سامعله حاجة في الأوضة قبل ما أجي، تحسي إنه بيبكي أو حاجة داست عليه، الشباب له استايل تاني".

ولفت إلى أنه أيضا شخص كلاسيك حيث يستمتع بأغاني الفنان الراحل محمد عبدالوهاب، بجانب أنه يحب الشعبي منذ المطرب شفيق جلال، حيث غنى له أغنية "أمونة".

وأكد أنه لم يفكر مطلقا في منافسة أحد، أو أحد ينافسه، لأنه يقتنع بأن لكل شخص لونه وجمهوره، متابعا: "فيه من الشباب دلوقتي بعتبره واخد مني شوية زي حمدي الميرغني وعلي ربيع، كان بيموتنا من الضحك واحنا قاعدين".

وأوضح أنه يحب تمثيل أحمد حلمي، "تحسي إنه دارس فن في الكوميديا"، ومحمد هنيدي له أعمال في البداية كوميدية، "كان له موقف في المسرح أنا لا يمكن أنساه هو وعلاء ولي الدين لما كان بيقول فيه حاجة إن شاء الله، وأشرف عبدالباقي مش بيضحكني في كل حاجة، بيمثل تراجيدي كويس أوي، لكن مطلع أجيال تجنن".

وتابع: "عادل إمام عشرة عمر وبضحك معاه لكن لما بقعد معاه بقع من الضحك، ومحمد صبحي ممثل رائع وقوي جدا".