عائلة بيج رامي: عانى كثيرا للفوز بمستر أولمبيا.. وفرحتنا لا توصف

علق والد رامي السبيعي الشهير بـ «بيج رامي»، على الاستقبال الحافل من الشعب المصري لنجله بعد فوزه ببطولة «مستر أولمبيا»، قائلا «إن هذا هو الشعب المصري، يمتاز بالطيبة والمروءة ولا يعرف الحقد ودائما يحب البلد من قلبه، ويحب الخير لأي شخص يرفع اسم مصر عاليًا، والجميع كان يظهر فرحته وسعادته بنجله اليوم خلال استقباله»، مشيرًا إلى أن ابنه تعب كثيرًا من أجل الوصول لتلك اللحظة.

وأضاف «السبيعي»، خلال لقاء مع كاميرا برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مع الإعلامي شريف عامر، أن شعور رامي وهو يمسك الجائزة ويصل بها مصر لا يُوصف، رامي مجتهد وواجه الكثير من المصاعب والله وفقه في النهاية متمنيًا أن يحصل عليها مرة أخرى خلال الفترة المقبلة ويحقق بها رقم قياسي في الحصول عليها.

ومن جانبه تحدث أيضا عبد الله السبيعي، شقيق رامي السبيعي، قائلا: «كلنا كنا متجمعين ونشاهد البطولة بث مباشر، والأسرة كلها كانت سعيدة في السادسة والنصف صباحا، وخرجنا نحتفل في الشوارع بهذا اللقب الغالي للمصريين، وكان فضل كبير من عند الله أن يحصل على هذا اللقب».

بيج رامي كان يحلم بالبطولة منذ سنوات

وتابع أن «رامي» كان يحلم ويطمح منذ سنوات بالحصول على لقب مستر أولمبيا، وواجه الكثير من الصعوبات في الفترة الأخيرة، خاصة في ظل المشاكل الكبيرة التي واجهها سواء إصابته بكورونا أو غيرها من المصاعب التي واجهها في اللفترة الأخيرة، ونجح بالإمكانيات المصرية الموجودة.

وأردف أن «رامي» عانى كثيرًا حيث إنه حُرم من أسرته لفترة طويلة، وكان ينظر إلى هدفه فقط من اجل تحقيق لقب مستر أولمبيا، وفي النهاية وصل له، «رامي كلمنا قبل ما يطلع المسرح على طول، وقعدت يحمد ربنا بعد ما كسب البطولة على طول»