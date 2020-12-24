«مصر للطيران» تستقبل «بيج رامي» بالورود

استقبلت الشركة الوطنية مصر للطيران قبل قليل في مطار القاهرة، البطل العالمي المصري ممدوح السبيعي الشهير بـ«بيج رامي Big Ramy» العائد علي متن رحلتها القادمة من نيويورك رقم MS986، عقب حصوله على المركز الأول عالميا في بطولة مستر أولمبيا 2020 لكمال الأجسام، التي تعد أكبر وأهم بطولات العالم لللاعبين المحترفين في كمال الأجسام.

جاء الاستقبال بالورود وسط حفاوة وترحيب من العاملين بمصر للطيران، خاصة طاقم الركب الطائر للرحلة، وفي ضوء اهتمام الشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة الطيار رشدي زكريا تنفيذا لتعليمات وزارة الطيران المدني.

وكان في استقباله بمطار القاهرة المحاسب مجدي إسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي، والطيار حسن منير مساعد رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، نائبا عن الطيار عمرو أبوالعنيين رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية، ووائل الدمرداش رئيس القطاع التجاري وفريق عمل الإدارة العامة للدعاية والإعلام والادارة العامة للتسويق والمحطة والعلاقات العامة وقطاع امن مصر للطيران.

وهنأ طاقم الرحلة من خلال النداء الصوتي على متن الطائرة، اللاعب علي الفوز باللقب وسط احتفال وترحيب به من جميع ركاب الرحلة.

يذكر أنّ مصر للطيران من منطلق مسؤوليتها المجتمعية تحرص على رعاية ودعم المنتخبات والفرق الرياضية المصرية والأبطال في مختلف الألعاب، خاصة الذين يمثلون مصر في البطولات الدولية.