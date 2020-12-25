أسعار بورصة الدواجن اليوم الجمعة 25-12-2020 في مصر

استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، وفقا للأسعار المعلنة من شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، وسط تخوفات من تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد.

حيث شهدت أسعار الدواجن خلال الأشهر الماضية، تراجعا كبيرا، عقد الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، التي أثرت على معظم اقتصاديات العالم، ما تسبب في خسائر فادحة للتجار والمربين، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار، بسبب استمرار وتيرة الأسعار في التراجع، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف.

وتستعرض «الوطن»، الأسعار المعلنة للدواجن من الشعبة، وسعر كرتونة البيض، وتوقعات الغرفة التجارية حول مستقبل الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية.

أسعار بورصة الدواجن اليوم

أعلن رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، عبد العزيز السيد، استقرار أسعار الدواجن حيث بلغ السعر المعلن بالمزرعة 20 جنيه للكيلو، لتصل إلى المستهلك بسعر 24 جنهاً، فيما بلغ سعر كارتونة البيض بالمزرعة 30.5 جنيها، لتصل إلى المستهلك بسعر 35 جنيها، وذلك خلال حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن السعر العادل للمربي لا يقل عن 23 جنيها للكيلو.

وأضاف «عبدالعزيز»، أن أسعار الدواجن شهدت تراجعا كبيرا عقب الموجة الأولى من فيروس كورونا المستجد، في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، الذي وصل إلى 7600 جنيها للطن الواحد، ما عجل بخسائر كبيرة لصغار المربين والتجار، كما شهد السوق خروج عدد كبير من التجار خلال الفترة الماضية، بعد تحقيقهم خسائر كبيرة، وعدم قدرتهم على الاستمرار في المضاربة بالسوق.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

توقع رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الدواجن ستشهد تراجعا مرة آخرى خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع الموجة الثانية من جائحة فيروس كورنا المستجد، وخاصة إذا تصاعدت الأمور ووصلت القرارات إلى حد الإغلاق مثلما حدث بالموجة الأولى.

كما أضاف السيد أن تكلفة الأسعار تزداد مع دخول فصل الشتاء، واستخدام نظم التدفئة، وانتشار العديد من الأمراض الوبائية.