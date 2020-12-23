أسعار بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 23-12-2020 في مصر

تعد اللحوم البيضاء بديل رائع ورخيص للحوم الحمراء من حيث الأسعار، مما يجعل الكثيرون يلجئون لشراء الدواجن بأنواعها المختلفة، والبط والرومي، خلال الأسبوع الجاري شهدت بورصة الدواجن استقرارا في مستهل بداية اليوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر الجاري، وفقا للأسعار الغرفة التجارية للثروة الداجنة بالقاهرة.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن» أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقًا لتصريحات الدكتور عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار بورصة الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

استقرت أسعار بورصة الدواجن في مستهل معاملات اليوم الأربعاء، وفقًا لرئيس شعبة الثروة الداجنة، وخلال الفترة الماضية شهدت تذبذب في الأسعار، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لصغار التجار والممولين، خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا.

ونرصد في السطور المقبلة أسعار الدواجن والتي جاءت كالآتي:

الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 20 – 21 جنيهًا تسليم المزرعة، ويصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 23 – 24 جنيهًا.

أما سعر الكيلو جرام من أمهات الدواجن ما بين 16 – 17 جنيهًا ويصل إلى المستهلك ما بين 21 – 22 جنيهًا.

أسعار الدواجن البلدي تتراوح ما بين 26 – 28 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 32 – 33 جنيهًا.

كرتونة البيض تسلم من المزرعة نحو 30.5 جنيه وتصل للمستهلك 33 جنيهًا.

وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 4.5 إلى 7.75 جنيهات.

سجل الكتكوت ساسو نحو 3 جنيهات.

ووصل سعر متوسط الكتكوت البلدي عمر 10 أيام نحو 4 جنيهات.

توقعات بورصة الدواجن خلال الفترة المقبلة

وحول توقعات شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، قال الدكتور عبد العزيز، إنه من الصعب توقع ما سيأتي خلال بورصة الدواجن، خاصة في ظل تراجع المؤشرات العالمية للاقتصاد العالمي، بسبب جائحة فيروس كورونا.

وأضاف خلال الوقت الراهن فأنا أسعار الدواجن هي أقل من سعر التكلفة الحقيقي الأمر الذي يضر بصغار المربين والتجار، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف، مؤكدًا أن السعر العادل للمربي، يعادل 24 جنيهًا، حيث تبلغ التكلفة الفعلية ما يقرب من 22 جنيهًا.

وناشد رئيس الشعبة الثروة الداجنة، الحكومة المصرية بضرورة التدخل في تحديد السعر العادل للدواجن، وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الأعلاف التي وصل سعر الطن منها إلى 7600 جنيه، موضحًا أن موسم الشتاء بدء وهذا يعني زيادة التكلفة الفعلية للمنتج، بسبب احتياج المربين إلى توفير التدفئة للطيور الأمر الذي يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الطاقة، فضلا عن علاج مشاكل برودة الطقس.