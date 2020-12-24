أسعار بورصة الدواجن اليوم الخميس 25-12-2020 في مصر

في مستهل معاملات اليوم الخميس، الموافق 24 ديسمبر، استقرت أسعار بورصة الدواجن في الأسواق المحلية، خاصة بعد أن شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية، الأمر الذي تسبب في خسائر فادحة لصغار التجار والممولين، خاصة بعد تحذيرات وزارة الصحة المصرية من ظهور الموجة الثانية من جائحة كورونا.

وفي هذا الصدد تقدم «الوطن»، أسعار الدواجن في الأسواق المحلية، وفقًا لتصريحات الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، والتي جاءت كالآتي:

أسعار بورصة الدواجن وفقًا للغرفة التجارية

قال «عبدالعزيز» إن أسعار الدواجن استقرت في الأسواق المحلية، حيث سجل الكيلو جرام من الدواجن البيضاء ما بين 20 – 21 جنيهًا تسليم المزرعة، ويصل إلى المستهلك بأسعار تتراوح ما بين 23 – 24 جنيهًا.

وأضاف أن سعر الكيلو جرام من أمهات الدواجن ما بين 16 – 17 جنيهًا ويصل إلى المستهلك ما بين 21 – 22 جنيهًا، مضيفًا أن سعر الكيلو جرام من الدواجن البلدي تتراوح ما بين 26 – 28 جنيهًا، وتصل إلى المستهلك بسعر 32 – 33 جنيهًا.

وتابع رئيس شعبة الثروة الداجنة أن سعر كرتونة البيض تسلم من المزرعة نحو 30.5 جنيه وتصل للمستهلك 33 جنيهًا، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 4.5 إلى 7.75 جنيهات، بينما سجل الكتكوت ساسو نحو 3 جنيهات، ووصل سعر متوسط الكتكوت البلدي عمر 10 أيام نحو 4 جنيهات.

اتحاد الدواجن: لدينا فائض كبير ونستعد للتصدير

وكشف اتحاد الدواجن في تصريحات سابقة خلال الشهر الماضي، أن مصر حصلت على الموافقة من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية على تصدير الدواجن وكتاكيت التسمين والبيض، وبالرغم من أن الكميات المتوقع تصديرها في البداية للدول الأوروبية من الممكن أن تكون قليلة، إلا أن الإنتاج المصري من الدواجن قادر على أن يستعيد التبادل التجاري مع الدول الخارجية كما كانت في الماضي، قبل أن تنتشر إنفلونزا الطيور في مصر عام 2006.

وقال عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إنه بعد أن ارتفعت أسعار العلف، من المتوقع أن يؤثر ذلك بشكل كبير على صغار التجار، حيث أنه ومع توقعات انخفاض الأسعار نتيجة لتراجع القوى الشرائية في الأسواق، إلا أنهم سيحرصون على شراء العلف الخاص بالدواجن.