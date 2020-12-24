التعليم العالي: نسب الإشغال بالمستشفيات الجامعية معقولة وهناك أماكن شاغرة

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن نسب الإشغالات بالمستشفيات الجامعية في الأماكن المخصصة لعزل كورونا المستجد «كوفيد 19»، في الحدود المعقولة وهناك أماكن شاغرة كثيرة.

مشاركة جميع الخبرات في عزل المستشفيات

وأوضح عبدالغفار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس الأعلي للمستشفيات الجامعية ناقش اليوم الخميس، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، عددا من الأمور المتعلقة بالمستشفيات وتجهيزاتها واستعدادها لمواجهة كورونا المستجد، لافتا إلى أنه شدد على ضرورة مشاركة جميع الخبرات بين الأطباء بالعزل في المستشفيات، فضلا عن وضع معلومات عن الحالات وتحليلها، للخروج بكافة المعلومات التي تساعد في تقديم رعاية وخدمة طبية بشكل أفضل ومتميز.

وأوضح عبدالغفار، أن المجلس الأعلى للمستشفيات الحكومية، شدد على توفير المستلزمات الطبية والأدوية، بالإضافة إلى الأكسجين ولمدة شهرين مستقبلا، وكذلك التنسيق مع وزارة الصحة فيما يخص أعداد الحالات المصابة والأطقم الطبية الموجودة، والاستعانة بالأطقم الطبية من مختلف التخصصات، بعد تأهيلها للتعامل مع حالات الكورونا.

أشرف حاتم: تجهيز الأجهزة والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات

وقال الدكتور أشرف حاتم، وزير الصحة الاسبق، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنافسية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية توسعت في زيادة عدد المستشفيات والمخصصة لعزل كورونا المستجد كوفيد 19، مؤكدا أنه تم التنبيه على تجهيز العديد من الإمكانيات والأجهزة والمستلزمات التي تحتاجها المستشفيات.

وأوضح حاتم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، سبب القفزة الكبيرة في الإعداد المسجلة للمصابين بكورونا المستجد الفترة الحالية، مؤكدا أن تهاون المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية سبب رئيسي في زيادة وانتشار المرض، مشددا على ضرورة ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد الاجتماعي والتباعد الجسدي.