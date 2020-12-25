رئيس غرفة البناء: ارتفاع سعر الحديد سيرفع العقارات بنسبة قليلة

قال محمد حنفي، رئيس غرفة مواد البناء واتحاد الصناعات، إنه منذ توقف حركة التجارة وإغلاق المطارات في فبراير 2020، شهدت صناعة الحديد كسادا، ولكن منذ منتصف نوفمبر الماضي حتى منتصف ديسمبر الجاري، تم ارتفاع سعر خام الحديد في الصين بنحو 100 دولار من أجل تعويض الخسائر التي تمت الفترة الماضية، وارتفع الطلب مرة أخرى ولازالت الارتفاعات مستمرة.

حنفي: رفع الحديد سيؤثرعلى أسعار العقارات في مصر

وأضاف «حنفي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، ويقدمه الإعلامي شريف عامر، أن صناعة الحديد شهدت في مصر توقفا لمدة 6 أشهر بعد إيقاف البناء، وعندما سمحت الدولة تم زيادة الطلب على الحديد الأمر الذي دفع إلى ارتفاع الأسعار بجانب رفع الأسعار في الصين، مبينا أن ذلك سيؤثر على سعر العقارات في مصر، وسيرتفع سعر المتر نحو 100 جنيه أو 200 جنيه، وهذ ليست تكاليف كثيرة في الوقت الحالي.

نشاط في قطاع الحديد

وتابع: «هناك نشاط في قطاع الحديد حول العالم، وهذا رفع السعر عالميا أيضا وليس في مصر فقط، وتكاليف العقارات في مصر مقسمة على 3 أجزاء، الجزء الأول خاص بتكاليف الأرض المقام عليها العقار، والثاني خاص بتكالفة المباني ويدخل فيه تكلفة الحديد والأسمنت ومختلف مواد البناء، أما الثالث فهو خاص بالتمويل وتكاليف تراخيص البناء وكذلك مكسب صاحب العقار».

وأوقفت الحكومة بناء العقارات في المدن الجديدة ومختلف المدن لتنظيم البناء، كما تم فرض غرامة على المباني التي خالفت وكانت مبنية على أراضي مملوكة للدولة أو أراضي زراعية، وبداية ديسمبر الجاري سمحت الدولة مرة أخرى بالبناء ولكن مع ضرورة إصدار رخصة بناء جديد بشروط جديدة، وتم إحالة تراخيص البناء بشكل كامل إلى الجامعات التي تصدر بحثا موضحا عن إمكانية البناء في الأحياء.