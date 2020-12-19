السكة الحديد: ارتداء الكمامات إجباري داخل القطارات لمواجهة كورونا

أعلن المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديد، أن ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات والقطارات إجباري، لمواجهة تفشي فيروس كورونا، مشيرا إلى أن الهيئة ستمنع أي راكب من دخول المحطات حال مخالفة تعليمات ارتداء الكمامة، موضحا أن الهدف من ذلك الحد من انتشار الفيروس.

القطارات تخضع لأعمال التعقيم بشكل يومي

وقال رسلان، في تصريحات لـ«الوطن»، إن جميع القطارات العاملة على خطوط السكك الحديدية على الوجهين القبلى والبحري تخضع لأعمال التعقيم والتطهير بشكل يومي، مشيرا إلى أن كافة العاملين المتعاملين مع الجمهور يرتدون الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا، موضحا أن الهيئة قامت بتوفير الكمامات بمنافذ بيع التذاكر لبيعها للجمهور بسعر 3 جنيهات.

شوقي: حركة القطارات منتظمة

وأضاف رئيس السكة الحديد، بأن حركة مسير القطارات على جميع الخطوط على الوجهين القبلي والبحري لم تتأثر بجائحة كورونا خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الحركة منتظمة ولا يوجد ما يعوق حركة السير، مؤكدا أن أعمال تنفيذ خطة تطوير السكة الحديد مستمرة، للعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأشار رسلان، إلى أنه سيتم البدء في تشغيل قطارات روسية جديدة مكيفة على جميع خطوط الضواحي لخدمة الركاب «محدودي الدخل»، بدءًا من منتصف 2021، مؤكدا أن تحديث أسطول عربات القطارات والجرارات سيعمل على انخفاض معدل الحوادث بشكل كبير، منوها إلى أن العربات تشمل 800 عربة مكيفة بينها 180 عربة درجة ثانية فاخرة و90 عربة درجة أولى فاخرة و30 عربة بوفيه مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة مكيفة، وهي خدمة جديدة يتم تقديمها للركاب محدودي الدخل لأول مرة في تاريخ السكة الحديد، وشبيهة بالعربات المميزة العادية لكنها مكيفة، و500 عربة درجة ثالثة ذات تهوية ديناميكية، مؤكدا أن تكلفة الصفقة مليار و16 مليون و50 ألف يورو.