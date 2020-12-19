السكة الحديد تتيح حجز تذاكر القطارات إلكترونيا لمنع انتشار كورونا

أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أنه تم إتاحة حجز جميع مقاعد القطارات الروسية الجديدة والمكيفة وقطارات الـVIP والنوم عبر شبكة الإنترنت، بهدف التيسير على المسافرين ومستقلى القطارات على الوجهين القبلي والبحري، مع استمرار طرق الحجز التقليدية المتمثلة في الحجز عبر منافذ بيع التذاكر المتواجدة في المحطات.

وقال رسلان، لـ«الوطن»، إن حجز تذاكر القطارات عبر شبكة الإنترنت سيعمل على الحفاظ على جموع الركاب من تفشي فيروس كورونا، والقضاء على زحام المواطنين أمام شبابيك التذاكر بالمحطات، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم يوميا وبشكل دوري تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، وإلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات الطبية.

وأضاف أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع مشروعات تحديث المنظومة، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى حديثة وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات، مؤكدا أنه عقب تنفيذ جميع مشروعات التطوير سيتم القضاء على حوادث القطارات أو تأخيرها.

تدوين الاسم والرقم القومي للراكب على تذكرة القطار الإلكترونية

ونوه رسلان إلى أن الهيئة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين على جميع خطوط السكة الحديد، والصيانة تتم بصورة دورية، وهناك تعليمات لجميع ورش الصيانة بعدم خروج أي قطار من الورش إلا بعد التأكد من حالته الفنية، للحفاظ على سلامة وأمن الركاب والعاملين.

وأشار رئيس السكة الحديد، إلى أن أي راكب يمكنه الحجز بالقطار الذي يريد السفر خلاله عبر الإنترنت حتى موعد قيام هذا القطار، وحجز التذاكر عبر الإنترنت سواء برنامج الحجز عبر الموبايل أو موقع الهيئة الإلكتروني تطبق عليه نفس قواعد الحجز عبر شبابيك الحجز بالمحطات، حيث يتم التدوين على التذكرة المحجوزة إلكترونيا بيانات الراكب «اسمه ورقمه القومي»، كما أنه لا يمكن لأي راكب حجز أكثر من 4 تذاكر مثلما يحدث في شباك الحجز الموجود بالمحطة.