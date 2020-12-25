نائبات «التنسيقية» يشاركن في حوار مفتوح مع فتيات الأسمرات

أصدرت لجنة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانا حول مشاركة وفد من نائبات التنسيقية، يضم كلًا من النائبة أميرة العادلي، والنائبة الدكتورة غادة علي، والنائبة مرثا محروس، في زيارة إلى حي الأسمرات، بالتعاون مع الاتحاد النوعي لنساء مصر وجمعية خير وبركة.

وبدأ اللقاء بحلقة نقاشية للنائبات مع فتيات الأسمرات عن الدور التشريعي لهن، والقوانين الخاصة بقضايا العنف ضد الفتيات، أعقبه حوارٌ مفتوح مع الفتيات والرد على تساؤلاتهن، وأتبع ذلك عرض الفتيات لأهم المبادرات التي تم القيام بها خلال المشروع، والمتعلقة بأمان الفتيات في الأماكن العامة.

وختامًا، أجرى وفد التنسيقية بجولة في الأسمرات، للوقوف على الرسم الجرافيتي الذي قامت به الفتيات المتدربات بمشروع مدن آمنة، لتوصيل رسائل توعوية لأهالي الأسمرات عن أحلامهم نحو المدينة المثالية.