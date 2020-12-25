بسبب خلافات الجيرة.. مصرع عامل رخام في مشاجرة بالخانكة

لقي عامل رخام مصرعه في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بالخانكة ، تم نقل الجثة لمستشفي السلام، والقي القبض على المتهم، وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد أحمد شعراوي مأمور قسم الخانكة، بمصرع عامل بطلق ناري في مشاجرة بالخانكة.

انتقل اللواء حاتم حداد رئيس مباحث القليوبية، وتبين من تحريات العميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، أن المشاجرة وقعت بين كلاً من «عاطف ع.» 49 سنة، عامل رخام، توفي أثر إصابته بطلق ناري خرطوش بالوجه، وتم نقل الجثة لمستشفى السلام العام والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، و«هاني س.» 23 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس وطرف ثاني «جمال ع.» 60 سنة ونجليه عماد وخالد.

وتبين من التحريات أن المشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات الجيرة، قام على إثرها الرابع من الطرف الثانى، بإطلاق عيار ناري من فرد خرطوش كان بحوزته نتج عنه وفاة الأول.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم الخانكة، من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأحيل المتهم للنيابة فأمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات.