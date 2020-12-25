والد أحد ضحايا مركب الموت: جه على 4 بنات وعايز جثته عشان أصلي عليه

حالة من الحزن سيطرت على أهالي محافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد غرق عاصم سيد أحمد البالغ من العمر 19 عاماً، خلال رحلة هجرة غير شرعية على «مركب الموت» والتي فقد فيها العديد من الشباب أثناء محاولاتهم السفر إلى ليبيا.

بعد 4 بنات رزق بهن والده.. عاصم يأتي بعد سنوات من الانتظار

«الواد الوحيد اللي حيلتي من الدنيا غرق»، هكذا بدأ والد عاصم أحد ضحايا الغارقين في السلوم، والذي رزقه الله بأربع بنات ثم الولد، حيث يؤكد أن عاصم كان الابن والأخ والصديق، وفقدانه كان صدمة لم تستوعبها العائلة حتى الآن.

وأضاف والد عاصم في تصريحات لـ «الوطن»: «عاصم كان سندي وضهري واللي طلعت بيه من الدنيا، لما جه قالي يا حج عايز أسافر رفضت لكنه عايز يحقق لنا عيشة كويسة، سافر بمركب عبر البحر، مع صحابه، هما رجعوا وهو فضل هناك، حرقة قلبي عليه هتموتني، يا ريت أشوف جثته وأدفنها في مقابرنا علشان ارتاح".

وطالب الوالد رجوع جثه ابنه من بحر السلوم، والسماح لأهل بيته بصلاة الجنازة عليه ودفنه في مقابر العائلة الخاصة، مضيفا: «كل اللي عايزه جثة ابني عشان نصلي عليه وندفنه في مقابر العائلة».

الوالد: «ابني انخدع من السماسرة اللي بيضحكوا على الشباب»

وأشار الوالد إلى أن هناك عصابة من السمسارة تقوم بإغراء الشباب للسفر بطريقة غير شرعية، وهو الأمر الذي تسبب في عجزه عن إقناع ابنه بعدم السفر، قائلا: «فيه عصابة شغالة مع بعض علشان يضحكوا على الشباب وياخدوا منهم 7 آلاف جنيه، ولأسف معرفتش أقف قدام رغبته».

وأوضح الأب أنه سيقوم بتقديم محضر ضد هؤلاء السمسارة الذين تسببوا في غرق ابنه، وسيسعى إلى اتخاذ الإجرءات القانونية في الفترة القادمة لمعاقبة المسؤولين عن غرق العديد من الشباب.