إصابة 3 أشخاص من أسرة واحدة في البحيرة باختناق نتيجة تسريب الغاز

أصيب 3 أشخاص من أسرة واحدة، بمركز الرحمانية بالبحيرة، بحالة اختناق إثر استنشاق غاز نتيجة تسريب باسطوانات الغاز داخل منزلهم، وجرى نقلهم للمستشفى المركزي في حالة إعياء، ويخضعون جميعهم للعلاج اللازم.

واستقبل مستشفى الرحمانية المركزي بمحافظة البحيرة، منذ قليل، 3 أشخاص من عائلة واحدة مصابين بالاختناق نتيجة استنشاق غاز ناتج عن تسريب اسطوانة بالمنزل بقريه المجد.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى الرحمانية المركزي، يفيد وصول مصابين بالاختناق، وعلى الفور انتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة وبالفحص تبين حدوث تسريب لاسطوانة غاز بمنزل بقرية المجد التابعة لمركز الرحمانية.

أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم لمستشفى الرحمانية المركزي وهم كل من «أمنية أحمد السنهوري، 9 سنوات، محمد أحمد السنهوري، 9 سنوات، أمل أحمد العقدة، 30 سنة»، مصابين بالاختناق وتم عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة لهم.

حرر عن ذلك المحضر اللازم، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة.