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محمود مسلم

وفاة الكاتبة سوسن الدويك متأثرة بفيروس كورونا

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محمود الرفاعى
04:10 ص | الجمعة 25 ديسمبر 2020
سوسن الدويك

سوسن الدويك

توفيت منذ قليل الكاتبة الصحفية سوسن الدويك، متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا (كوفيد-19)

 سوسن الدويك ترأست مجلس إدارة مجلة الإذاعة والتليفزيون لعدة سنوات ولها العديد من المقالات بعدد من الصحف.

كان محمد عبدالحفيظ عضو مجلس الصحفيين اعلن خبر الوفاة قائلا :« الموت يحيطنا من كل جانب يا رب أحفظنا ونجي البشرية من هذا الفيروس، الكاتبة الصحفية سوسن الدويك رحلت عن عالمنا إثر إصابتها بـ"كورونا"، رحمها الله ورحم زوجها الراحل أستاذنا الدكتور عزازي علي عزازي».

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