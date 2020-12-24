أسبوع حزين على التعليم العالي: وفاة 3 أساتذة بينهم رئيسا جامعة

أسبوع حزين مر على قيادات الوزارة والمراكز والمعاهد البحثية والجامعات الحكومية والخاصة والأهلية وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي المختلفة ما بين الحكومي والخاص، وذلك بعد الإعلان عن وفاة 3 قيادات جامعية، منهم من وافته المنية متأثرا بفيروس كورونا.

البداية كانت عندما أصدر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بيانا نعى فيه الدكتور محمد شبل الكومي، رئيس جامعة مصر الدولية.

وفوجئ الوسط الجامعي، أمس، بنعي للدكتور محمود نعمة الله، رئيس جامعة القاهرة التكنولوجية، متأثرا بإصابته بكورونا.

و"نعمة الله" خريج كلية هندسة جامعة المنصورة عام 1987، وحصل على درجة الماجستير من جامعة أسيوط عام 1993، ودرجة الدكتوراه من جامعة شيزوكا باليابان عام 1999، وشغل منصب عميد كلية الهندسة بجامعة كفر الشيخ.

ومنذ قليل، ودعت جامعة الاسكندرية، الدكتور عبدالله سرور، الأستاذ بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.

أعضاء «الأعلى للجامعات الخاصة» يقفون دقيقة حداد

ووقف أعضاء المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، منذ قليل، دقيقة حداد على أرواح الأستاذة ، مؤكدا أن مكانتهم العلمية والثقافية وإسهاماتهم في تطوير قطاع التعليم الجامعي.

وناقش المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، منذ قليل، في اجتماعه الدوري المنعقد بالجامعة البريطانية في مصر، الاستعدادت لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020، وكذلك الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الواجب اتباعها في الامتحانات.

كما حدد المجلس آليات وقواعد تطبيق النظام الجديد للقبول بالجامعات الخاصة، «التنسيق الإلكتروني الموحد»، تمهيدا لبدء التنفيذ الفعلي بدءا من الفصل الدراسي الثاني لمختلف الكليات.

وشدد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد على أعلى مستوى، مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات في حال رصد أي إعداد وإصابات بكورونا.